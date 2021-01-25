桃園疫情擴大 侯友宜︰新北醫院非必要特殊狀況不准探病

侯友宜表示，經過討論後，限制所有醫院，非必要特殊狀況探病，不准探病。（記者邱書昱攝）

2021/01/25 10:43

〔記者邱書昱／新北報導〕衛福部桃園醫院武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染累計15例本土個案，鄰近的新北市也採取相關防疫措施，市長侯友宜今天參與里幹事座談會表示，「經過討論後，限制所有醫院，非必要特殊狀況探病，不准探病。」

侯友宜表示，在桃園醫院感染事件後，新北不斷採取強化醫院演練，分艙分流、全面消毒，尤其18家設置武漢肺炎專責區塊的醫院也進行自我檢視，以嚴格落實防疫。

針對醫院進出的措施，侯友宜說，最大感染源頭一定是醫院開始，所以前段時間嚴格限制，醫院限一小時一人探病、一人陪病，現在擴大居家檢疫人數後「經過討論後，限制所有醫院，非必要特殊狀況探病，不准探病。」

另外，侯友宜說，面對寒假相關活動，之前就要求營隊只能在50人以下，大幅減少人數外也會滾動式檢討，如果防疫沒有做到位，活動第一時間該停就停，同時也呼籲民眾，搭乘大眾交通運輸、密閉式空間，非必要不要飲食，沒有隔板也不要共餐，民眾要有這樣自律態度面對疫情。

針對疫情嚴峻的桃園，侯友宜也說，台灣很小很難說誰不准到哪裡，桃園、新北無法完全分開，曾和桃園市長鄭文燦說過，所有桃園防疫的事情，就是新北的事情，因此要共同面對、同舟共濟。

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