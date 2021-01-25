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    新北路邊停車行動支付省市庫2680萬元 新北延長優惠至年底

    新北市交通局推動路邊停車費行動支付，使用人次突破700萬。（交通局提供）

    新北市交通局推動路邊停車費行動支付，使用人次突破700萬。（交通局提供）

    2021/01/25 10:07

    ［記者賴筱桐／新北報導］新北市交通局推動路邊停車費行動支付，使用人次突破700萬，除了落實防疫新生活，還為市庫省下2680萬元；為回饋民眾，市府加碼延長行動支付「滿2送5、新用戶再享88折」優惠活動至今年底。

    交通局停車營運科科長許芫綺表示，為鼓勵民眾利用行動支付繳納路邊停車費，響應無紙化生活，新北市交通局2019年5月1日起推出首波「月月抽萬元+首刷車滿3再送10」雙重抽獎優惠活動，當月就有16萬9853張停車單使用行動支付繳費，迄今每月達31萬張單，累計使用人次突破700萬，繳費占比約20%。

    許芫綺指出，超商停車代收手續費以筆數計算，不論停車費多少錢，每張繳費單須收取3.8元手續費；使用路邊停車費行動支付，民眾只要下載與交通局合作的Pi拍錢包、歐付寶、街口支付、停車大聲公、車麻吉、橘子支付、LINE Pay Money、萬付通、遠傳friDay理財+等其中一家行動支付業者的App，並綁定車號，停車後就會收到App主動推播提醒訊息，隨時隨地完成繳費。

    許芫綺表示，新北市全國首創自助計費App，民眾手機下載「停車大聲公App」或「易停網App」，簡單操作三步驟：尋車位、啟計費、即繳費，即可快速完成停車費自助計費，更享有「前30分鐘1元」的停車優惠，推廣至今使用次數逾7萬5千次。

    交通局將節省的代收手續費回饋民眾，加碼延長行動支付「滿2送5、新用戶再享88折」優惠活動至今年底，繳滿2筆停車費即現折5元，今年1月1日起新加入使用行動支付繳費的用戶，再享前3個月（90天）每筆路邊停車費88折優惠。

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