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    首頁　>　新北市

    靈鷲山普仁獎勉勵學生孝行品德 貼心學童照顧中風嬤獲獎

    新莊區民安國小李金鴻（右），與相依為命的奶奶一起出席典禮。（靈鷲山佛教教團提供）

    新莊區民安國小李金鴻（右），與相依為命的奶奶一起出席典禮。（靈鷲山佛教教團提供）

    2021/01/24 16:36

    〔記者邱書昱／新北報導〕為了獎勵學生品德及孝行，靈鷲山從2003年開始推出普仁獎，經過志工實地家庭訪問、且有志向學的學生給予勉勵，今天在新北市新莊農會舉辦頒獎典禮，表揚90位普仁小太陽。

    獲獎的新莊民安國小學生李金鴻，是由阿嬤帶大，貼心的他為了減少家庭開支，在週末到圖書館接受志工課輔，省去補習費用，平日協助家務、照顧年事高又臥病在床的爺爺，一放學回家就幫忙做手工、剪雞腳，然而，阿嬤近期小中風，他也陪伴復健。

    導師王珮玲認為，李金鴻努力求學，懂事得令人心疼，是位難能可貴的好孩子。

    普仁獎創辦人、靈鷲山開山住持心道法師以「關心、愛心、慈悲心服務社會」的生命關懷理念創立，獎項是美善品德的呈現，也是善能量匯聚的平台，舉辦18年來，全台累計8745位國中、小學生脫穎而出。

    這次新北報名的共有142位學生報名參加選拔，初選評審出100件做家庭訪視，經複選共有90位孩子獲得殊榮，國小24位、國中66位。

    另一位，就讀貢寮國中9年級的黃品慈，雖然罹患遺傳性疾病，但以正面、樂觀的態度面對困境，也非常願意協助其他同學，她像個小媽媽一樣，承擔照顧生病的哥哥，然而去年遭逢父親意外猝逝的家中劇變，卻感恩各界協助度過難關，甚至利用課餘時間，到長照協會陪伴老人聊天、散步，小小年紀發揮無私奉獻的大愛。

    今年頒獎典禮在新莊舉辦，共表揚90位學生。（靈鷲山佛教教團提供）

    今年頒獎典禮在新莊舉辦，共表揚90位學生。（靈鷲山佛教教團提供）

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