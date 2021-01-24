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    首頁　>　新北市

    酒空父對警飆三字經遭摔 兒尖叫：不要壓我爸

    酒空男遭警當場壓制。（記者鄭景議翻攝）

    酒空男遭警當場壓制。（記者鄭景議翻攝）

    2021/01/24 15:02

    〔記者鄭景議／台北報導〕41歲的蔡姓男子，今凌晨2點，在新北市三重下竹圍街的一間超商，喝得爛醉後騷擾店員，警方趕來後還對著警方狂飆三字經，警當場3度側摔蔡男壓制在地，這時蔡男兒子還跑出來尖叫「不要壓我爸」，影片遭網友側錄上傳，網友一面倒支持警方執法。

    網友在臉書社團《爆廢公社二館》上傳這部影片，只見蔡男醉醺醺的用手指著員警，飆罵「X你娘」等髒話，警員上前頂了蔡男一下警告，蔡男仍狂罵不止，該警員就用大外割將蔡男壓制在地。

    一旁蔡男女友「大喊你們幹甚麼？」，隨後蔡男的兒子更從巷口衝出，大喊「不要壓我爸，拜託拜託」，「警察不要動手！我拜託你們不要動手，不要打我爸，我錄影喔，我爸流血了！」

    影片遭上傳後，網友湧入留言，一面倒支持警方執法，紛紛表示「孩子啊，不讓你爸戒酒，下次被摔的就是你了」、「摔得時候還用手幫忙擋，警察人真好」，更有人說「這種欠管教的，拜託帶走」。

    警方則指出，因警方到場後經多次勸導排解，蔡男仍不停大聲咆哮、謾罵三字經，影響附近居民安寧，員警依警察職權行使法第19條，為避免該民眾因酒醉而有自傷或妨害他人安全之虞，將其帶返派出所實施管束，事後超商店員不願提告。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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