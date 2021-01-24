大坪林陳氏家族要求為開圳史道歉 文化局︰未認定單一家族功勞

新店十四張的陳氏家族後代陳北辰開記者會強調祖先也是開圳者之一。（記者邱書昱攝）

2021/01/24 12:31

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市文化局在臉書上一則文史工作者講述大坪林的開圳史的影音，內容談及由劉家開鑿，引起同是開圳者之一的新店十四張陳氏家族不滿，他們今天到碧潭、大坪林圳的源頭召開記者會，要求公開道歉及更正。對此，文化局強調，開圳引水是由先賢們努力的成就，並未認定是單一家族功勞。

新店區的「大坪林圳」是灌溉農業時期重要水圳，也是知名的「瑠公圳」部分，其中引水源頭「瑠公圳引水石硿」在2002年成新北市定古蹟。記者會上，新店十四張的陳氏家族後代陳北辰到場，他說，依照文獻記載，陳氏先祖「陳朝誇」也是大坪林圳的初代墾戶及開圳者之一，而文化局作為官方立場卻對開圳史有誤解。

新店溪守護聯盟水圳研究者梁蔭民演講大坪林圳的開鑿史，他說，新店平原早期有五庄墾戶開墾，而「瑠公」郭錫瑠想要引水北上，只好到上游尋找水源，最後由大坪林的五庄墾首蕭妙興伸出援手協助，並和郭錫瑠交換水權，因此引水是大坪林所使用，而非流入瑠公圳。

梁蔭民呼籲，文化局應該將瑠公圳的石硿正名為「大坪林石腔」。

另外，文史工作者施其陽也說，根據清朝乾隆38年的合約記載，當時十四張的初代墾戶有陳氏、朱氏、簡氏、曾氏等家族，後歷經漳泉械鬥紛紛遷移，才會僅剩下陳氏，文化局應該要致歉和更正。

文化局回應，「瑠公圳引水石硿」公告名稱已經由文資委員會，依專業審議討論，公告名稱與史實並無相違，且新北市文史學會在2015年申請更名「大坪林圳引水石腔」。

當時經過專業委員審議，認為郭錫瑠開圳為引新店溪水源灌溉台北盆地，綜觀此水圳系統，瑠公圳的水源最早取自新店溪上游的青潭，透過石硿灌溉大坪林圳，稱瑠公圳也是含括大坪林圳，但稱大坪林圳卻無法含括瑠公圳，本案決議不更名。

新店碧潭河畔邊有座古水圳。（記者邱書昱攝）

新店開天宮下方的瑠公圳引水石硿。（臉書社團留下最後的十四張提供）

大坪林圳的源頭。（記者邱書昱攝）

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