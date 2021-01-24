大坪林陳氏家族要求為開圳史道歉 文化局︰未認定單一家族功勞
〔記者邱書昱／新北報導〕新北市文化局在臉書上一則文史工作者講述大坪林的開圳史的影音，內容談及由劉家開鑿，引起同是開圳者之一的新店十四張陳氏家族不滿，他們今天到碧潭、大坪林圳的源頭召開記者會，要求公開道歉及更正。對此，文化局強調，開圳引水是由先賢們努力的成就，並未認定是單一家族功勞。
新店區的「大坪林圳」是灌溉農業時期重要水圳，也是知名的「瑠公圳」部分，其中引水源頭「瑠公圳引水石硿」在2002年成新北市定古蹟。記者會上，新店十四張的陳氏家族後代陳北辰到場，他說，依照文獻記載，陳氏先祖「陳朝誇」也是大坪林圳的初代墾戶及開圳者之一，而文化局作為官方立場卻對開圳史有誤解。
新店溪守護聯盟水圳研究者梁蔭民演講大坪林圳的開鑿史，他說，新店平原早期有五庄墾戶開墾，而「瑠公」郭錫瑠想要引水北上，只好到上游尋找水源，最後由大坪林的五庄墾首蕭妙興伸出援手協助，並和郭錫瑠交換水權，因此引水是大坪林所使用，而非流入瑠公圳。
梁蔭民呼籲，文化局應該將瑠公圳的石硿正名為「大坪林石腔」。
另外，文史工作者施其陽也說，根據清朝乾隆38年的合約記載，當時十四張的初代墾戶有陳氏、朱氏、簡氏、曾氏等家族，後歷經漳泉械鬥紛紛遷移，才會僅剩下陳氏，文化局應該要致歉和更正。
文化局回應，「瑠公圳引水石硿」公告名稱已經由文資委員會，依專業審議討論，公告名稱與史實並無相違，且新北市文史學會在2015年申請更名「大坪林圳引水石腔」。
當時經過專業委員審議，認為郭錫瑠開圳為引新店溪水源灌溉台北盆地，綜觀此水圳系統，瑠公圳的水源最早取自新店溪上游的青潭，透過石硿灌溉大坪林圳，稱瑠公圳也是含括大坪林圳，但稱大坪林圳卻無法含括瑠公圳，本案決議不更名。