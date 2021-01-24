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    首頁　>　新北市

    交通安全本土劇開播了！新北市區、里長客串演員

    新北市交通局今年針對全巿29個行政區進行交通事故類型態樣分析，做為各區的交通安全宣導主題重點，圖為三重區拍攝交通安全宣導影片。（交通局提供）

    新北市交通局今年針對全巿29個行政區進行交通事故類型態樣分析，做為各區的交通安全宣導主題重點，圖為三重區拍攝交通安全宣導影片。（交通局提供）

    2021/01/24 11:42

    ［記者賴筱桐／新北報導］「阿伯，這樣過馬路很危險！」為加強交通安全宣導，新北市交通局今年針對全巿29個行政區進行交通事故類型態樣分析，做為各區的交通安全宣導主題重點，深入里鄰找來在地的區長、里長等地方人士客串演出，在居民熟悉的街道路口拍攝交安宣導影片，盼提升正確觀念。

    交通局局長鍾鳴時指出，109年1至11月新北市交通事故30日內死亡人數計210人，每10萬人死亡率在六都排名次低。由於新北市城鄉差異大，各區的交通環境及事故態樣不同，市長侯友宜指示交安宣導應在地化、更深入社區，民眾才能感同身受，有效預防交通事故發生。

    交通安全科科長林昭賢表示，首支「在地化」交通安全宣導影片由三重區長陳奇正和三重區里長聯誼會會長、維德里里長姚振芳客串演出，拍攝場景在正義公園旁路口，以行人路口穿越須知及車輛轉彎做為宣導主題。

    林昭賢說，三重區很多類似市場周邊的巷道，民眾往往為一時方便而任意穿越馬路，造成憾事；三重區去年因違規穿越馬路就造成1人死亡、338人受傷。

    三重區長陳奇正說，影片希望提醒銀髮長輩過路口時，應走斑馬線並遵守行人號誌，並宣導駕駛人在轉彎時要提高警覺、注意行車視線死角，並禮讓行人優先通行，為交通安全盡一分心力。

    交通局表示，在地化交通安全宣導系列影片將透過臉書等網路社群貼文分享，並結合社會局、教育局、民政局等在社區老人共餐、銀髮俱樂部、長青學苑等場所搭配「交安宣導大放送」，建立正確的交通安全觀念。

    新北市三重區長陳奇正（右）和三重區里長聯誼會會長、維德里里長姚振芳（中）客串演出交通安全宣導影片。（交通局提供）

    新北市三重區長陳奇正（右）和三重區里長聯誼會會長、維德里里長姚振芳（中）客串演出交通安全宣導影片。（交通局提供）

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