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    1年只有4個月能採 陽明山採筍證即起開放申請

    農民整理箭竹筍。（圖由新北市農業局提供）

    農民整理箭竹筍。（圖由新北市農業局提供）

    2021/01/24 11:24

    〔記者陳心瑜／新北報導〕陽明山國家公園的箭竹筍「採筍證」，即日起至9月底開放申請，新北市淡水、三芝、石門、金山、萬里區內符合資格民眾可向所在區公所申請，有效期限為2年，採筍時應隨身攜帶並接受查驗，且不得轉讓或租借，違者將取消資格3年。

    新北市政府農業局表示，陽明山箭竹筍為野生生長，沒有農藥殘留疑慮，且口感清脆爽口，且富含纖維質、蛋白質、水分及維生素，有助腸胃蠕動、促進新陳代謝，適合作為年菜食材，品質新鮮且口感水嫩，深受饕客喜愛。

    新北市農業局說，依據「陽明山國家公園範圍內申請採摘箭竹（包籜矢竹）筍作業要點」規定，申請採筍人應有農民身分，且農地位於陽明山國家公園範圍內，或設籍於新北市的淡水區（水源里、樹興里）、三芝區（興華里、店子里、圓山里）、石門區（山溪里、乾華里）、金山區（兩湖里、重和里）、萬里區（磺潭里、雙興里、溪底里）等12個里，符合前述資格的農民或其配偶及年滿18歲的直系親屬，皆可申請，但每戶不得超過4人。另外，民眾也可以準歸化中華民國國籍證明（3年以上；每年183日以上居留事實）可替代國民身分證進行申請。

    農業局表示，採筍證有效期間為2年，限本人使用，每年僅開放兩期的採筍期：第一期為2月15日至4月15日，第二期自8月1日至9月30日，採摘地區以國家公園內一般管制區為限，未經核准，不得私自竊取、收受、販售。

    農業局長李玟表示，採陽明山區箭竹筍對早期附近農民意義非凡，除可自家加菜，也可販賣補貼家用，去年約536位民眾申請或換發採筍證，今年符合資格民眾在受理時間內，除可跨區申請外，1月26日起三芝、石門、金山、淡水及萬里區公所將提供下里巡迴服務，相關資訊可洽詢各區公所。

    李玟表示，陽明山箭竹筍價格過年前約每斤300至400元，春季約150至200元，農民大多販售給當地餐廳，農曆春節前後也會在市區攤販販售，民眾若想品嘗限量的當季美味，可在採筍季至當地市場採買。

    箭竹筍採下後須經過剝殼去籜。（圖由新北市農業局提供）

    箭竹筍採下後須經過剝殼去籜。（圖由新北市農業局提供）

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