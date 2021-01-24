為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    塭仔圳重劃開發 動保處專案查訪說服「工廠犬」登記

    動保處協助泰山明志路廠家犬隻施打狂犬病疫苗。（新北市動保處提供）

    動保處協助泰山明志路廠家犬隻施打狂犬病疫苗。（新北市動保處提供）

    2021/01/24 10:55

    〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市新莊、泰山塭仔圳市地重劃正在進行騰空搬離階段，由於區內有許多廠家飼養犬隻，新北市政府動物保護防疫處專案協助「工廠犬」補上寵物登記管理，公務獸醫和動保員挨家挨戶協助飼主施打狂犬病疫苗、植晶片，目前已經完成195廠家犬隻的寵物登記，預計1月底完成塭仔圳重劃區1區第一輪全區訪視。

    動保處表示，去年底開始進行塭仔圳無人伴同的遊蕩犬隻清查，但巡查後發現沒有遊蕩犬隻、民間狗場，多數犬隻為工廠飼養，因多數都沒有植入晶片，為預防廠家遷移後留下犬隻，清查1500多家廠家後，統計約289家廠家飼養犬隻，因此逐一免費為195犬隻進行寵登、施打狂犬病預防針。

    新北市動保處獸醫師盧明志說，曾有廠家表示，因可憐才餵食犬隻，並不是飼主，他們必須說明，狗是非常忠心的動物，「長久餵養已讓牠認定此人是飼主」，遺棄牠不僅會有公安問題，牠也會痴痴在這裡等待飼主，不願離去，會造成牠內心很大傷害，經過多次溝通，多數廠家願意配合飼養犬隻納入名下，成為自家犬。

    盧明志表示，塭仔圳許多放養犬隻未植入晶片，也觀察犬隻和廠家的互動是「隨call隨到」，並不是不親人的流浪狗，動保處也要求廠家人員完成寵物登記後，飼犬外出應依照動物保護法規定由7歲以上之人伴同，維護動物福祉，截至1月22日共計完成195隻犬寵物登記。

    動保處表示，為避免拆遷後導致廠家犬隻被遺棄疑慮，使犬隻流離失所，將持續進行當地犬隻寵物登記及狂犬病疫苗注射，也提醒飼主善盡管理責任。

    動保處嘗試掃黑狗晶，確認是否為流浪犬。（新北市動保處提供）

    動保處嘗試掃黑狗晶，確認是否為流浪犬。（新北市動保處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    租金、區位喬不攏 塭仔圳上千廠房無處落腳憂關廠
    2021/01/07 17:12

    租金、區位喬不攏 塭仔圳上千廠房無處落腳憂關廠
    憂塭仔圳重劃後土地、房價暴漲 地主怨：炒地皮、不符土地正義
    2021/01/07 12:16

    憂塭仔圳重劃後土地、房價暴漲 地主怨：炒地皮、不符土地正義

    百變肉品專家 寓教於樂的斜槓人生
    塭仔圳全區今年底搬離 廠家怨：仍找不到工業用地
    2021/01/06 14:03

    塭仔圳全區今年底搬離 廠家怨：仍找不到工業用地
    塭仔圳重劃補償金發放首日湧人潮 泰山、新莊分2階段領取
    2020/12/22 15:49

    塭仔圳重劃補償金發放首日湧人潮 泰山、新莊分2階段領取

    日本熱銷鍋具！三明治族年節輕鬆煮
    新北市今日熱門
    閒置國有地活化 三峽國光段增闢小公園
    2021/01/17 14:29

    閒置國有地活化 三峽國光段增闢小公園

    加速公有市場改建 新北放寬建蔽率
    2021/01/17 14:46

    加速公有市場改建 新北放寬建蔽率

    觀音山再傳濫墾 議員怒：五股是偏門的天堂？
    2021/01/17 17:27

    觀音山再傳濫墾 議員怒：五股是偏門的天堂？

    健身壯漢涉毒 警大嘆枉費平日辛苦練習
    2021/01/17 15:02

    健身壯漢涉毒 警大嘆枉費平日辛苦練習

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播