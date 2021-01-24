塭仔圳重劃開發 動保處專案查訪說服「工廠犬」登記

動保處協助泰山明志路廠家犬隻施打狂犬病疫苗。（新北市動保處提供）

2021/01/24 10:55

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市新莊、泰山塭仔圳市地重劃正在進行騰空搬離階段，由於區內有許多廠家飼養犬隻，新北市政府動物保護防疫處專案協助「工廠犬」補上寵物登記管理，公務獸醫和動保員挨家挨戶協助飼主施打狂犬病疫苗、植晶片，目前已經完成195廠家犬隻的寵物登記，預計1月底完成塭仔圳重劃區1區第一輪全區訪視。

動保處表示，去年底開始進行塭仔圳無人伴同的遊蕩犬隻清查，但巡查後發現沒有遊蕩犬隻、民間狗場，多數犬隻為工廠飼養，因多數都沒有植入晶片，為預防廠家遷移後留下犬隻，清查1500多家廠家後，統計約289家廠家飼養犬隻，因此逐一免費為195犬隻進行寵登、施打狂犬病預防針。

新北市動保處獸醫師盧明志說，曾有廠家表示，因可憐才餵食犬隻，並不是飼主，他們必須說明，狗是非常忠心的動物，「長久餵養已讓牠認定此人是飼主」，遺棄牠不僅會有公安問題，牠也會痴痴在這裡等待飼主，不願離去，會造成牠內心很大傷害，經過多次溝通，多數廠家願意配合飼養犬隻納入名下，成為自家犬。

盧明志表示，塭仔圳許多放養犬隻未植入晶片，也觀察犬隻和廠家的互動是「隨call隨到」，並不是不親人的流浪狗，動保處也要求廠家人員完成寵物登記後，飼犬外出應依照動物保護法規定由7歲以上之人伴同，維護動物福祉，截至1月22日共計完成195隻犬寵物登記。

動保處表示，為避免拆遷後導致廠家犬隻被遺棄疑慮，使犬隻流離失所，將持續進行當地犬隻寵物登記及狂犬病疫苗注射，也提醒飼主善盡管理責任。

動保處嘗試掃黑狗晶，確認是否為流浪犬。（新北市動保處提供）

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