小六生公園性侵學弟 低年級生淪禁臠家長憂心

北部一名小六生，去年底涉嫌在公園性侵另名男童。（記者吳仁捷翻攝）

2021/01/23 17:26

〔記者吳仁捷／綜合報導〕北部地區傳出一名小六生連續性侵兩名低年級學弟，其中一宗發生在去年底，當時小六生拐騙一對雙胞胎兄弟，騙到公園男廁內，對6歲小弟弟口交得逞，自己再打手槍洩慾，由於小六生連續犯案，案情在校園傳開，當地教育局等單位已將此案列管為兒少案件，犯案的小六生今年1月甫滿12歲，相關單位將查明其涉及猥褻、妨害性自主等犯行，並進行輔導矯正。

據師長、相關人員透露，小六生來自正常家庭，卻有「超齡的狡猾」，且觀看A片後，性慾無處發洩，高壯的他開始以猥褻、口交等妨害性自主行徑，欺凌年幼的小弟弟，懷疑因此滿足控制慾，亟待心理輔導矯正，若難以導正變態行徑，未來恐犯下更駭人案件。

據了解，小六生去年12月某日中午放學，在學校附近的公園發現一對小兄弟，誘拐他們到公園男廁玩躲貓貓，卻脫下弟弟褲子口交，自己再打手槍，被害人哥哥嚇得逃出求救，全案曝光，社會局等單位當時依少年事件處理法，交由教育單位矯正。

未料事隔不到1個月，小六生在校方派學生「人盯人」監控下，仍在課後輔導時，佯稱上廁所溜出教室，誘拐資源班小男童到廁所玩，但小六生帶男童到廁所後，故技重施，雙雙脫下褲子，撫摸男童生殖器自嗨，老師發現小六生離開教室過久，到廁所一看驚覺小六生犯行，連忙通報上級、警方介入處理。

據了解，雖然小男童家長不追究，但因小六生已滿12歲，行為已構成違反猥褻、妨害性自主等罪，依規定通報並依法處理。

據透露，去年6月修法後，未滿12歲兒童全面除罪化，應通知學校及家長前來處理，不得進入司法程序；但滿12歲後（未滿14歲）涉及猥褻、妨害性自主等罪，依刑法雖不罰，但少年法院仍得於必要時，依少年事件處理法，必要時交付少年調查官為適當輔導，或收容於少年觀護所；小六生短短1個月內連犯兩案，僅因是否年滿12歲，面臨的處分卻大不同。

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