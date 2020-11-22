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    首頁　>　新北市

    淡水的移動彈簧床！他開車見到這幕嚇傻 警方將開罰

    新北淡水21日出現1輛白色小客車，車頂有彈簧床，床墊上有1名男子，警方將對此開罰。（圖取自細說淡水）

    新北淡水21日出現1輛白色小客車，車頂有彈簧床，床墊上有1名男子，警方將對此開罰。（圖取自細說淡水）

    2020/11/22 23:59

    〔即時新聞／綜合報導〕有民眾在臉書社團「細說淡水」發文指出，21日晚間在當地見到1輛白色小轎車，車頂竟然放有彈簧床，而且1名男子就這樣趴在床上並於路上移動，對此，員警表示不必多言，逕行舉發。

    民眾上傳的影片長度為8秒，事發時間為21日晚間10點34分許，1輛行經新北輕軌濱海沙崙站旁、淡海新市鎮沙崙路一段的白色小轎車，左轉駛入濱海路三段，車頂放置彈簧床，但沒看見有用任何繩索、支架固定，1名男子就在行進中的彈簧床上，景象令後方駕駛相當傻眼。

    PO文民眾對此表示，「前車的朋友，你們這樣不會太狂嗎？萬一掉下來害到後面的車子⋯不是很雖小嗎？」白色小轎車的行徑則引發廣大網友憤怒，不少人留言痛批「自己不要命，別人的命也不是命」、「這真的是太好睡了，在睡夢中死亡」、「真想看他滾下來變成番茄醬」。

    影片也立刻引發警方關注，淡水分局水碓派出所員警也在貼文下方留言，強調警方將依影片內容查證後依規定逕行告發，淡水分局也會加強巡邏對於事項違規加強取締，據了解，白色小轎車違反道路交通管理處罰條例第30條，警方將寄發罰單，駕駛人預計被處以3000元以上，1.8萬元以下罰鍰，同時記違規點數2點。

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