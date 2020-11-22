昔開放美牛今反美豬 民進黨新北市議員批國民黨雙重標準

新北市議員張志豪質疑國民黨為了反對美豬，淪為政治口水戰。（取自臉書）

2020/11/22 20:38

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨當年執政開放美牛進口，如今反對美豬叩關，新北市議員何博文批評國民黨雙重標準，把食安疑慮變成政治議題操作，食用美牛的人口比萊豬多好幾倍，國民黨卻一直拿萊豬作文章，他反問，難道美牛就沒有食安疑慮？國民黨是否現在站出來反對美牛進口？

何博文表示，國民黨應以理性態度討論政策，就產品標示、源頭管制進行把關，讓消費者清楚肉品來源，至於家長的疑慮，教育部已針對中小學營養午餐團膳業者的契約明文規範不會使用萊豬，未來有不足的地方在野黨可以提出討論，由中央政府協助，而非一味當成政治議題操作，為反對而反對，製造民眾恐慌，達到政黨利益。

新北市議員張志豪質疑說，國民黨為了反對美豬開放，以「焦土式」的政治操作和杯葛手段，從國會亂到地方，淪為政治口水戰，這絕非國人所樂見，尤其今天站在遊行隊伍第一排的前總統馬英九、前副總統吳敦義、前新北市長朱立倫，都是當初支持開放美牛、「打開山海關」的人，應先說清楚當年做的決定；2009年馬政府草率開放瘦肉精美牛進口，如今蔡政府依據2012年國際食品法典委員會（CODEX）制定的瘦肉精殘留容許量標準，以審慎態度開放美豬，兩者不可相提並論。

張志豪呼籲，希望參與秋鬥遊行的新北市長侯友宜勿淪為國民黨主席江啟臣政治鬥爭的棋子，侯的言論與行動，在未來競逐大位時，都將備受國際和國人檢驗，不可不慎。

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