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    首頁　>　新北市

    民進黨三重區聯絡處成立 席開17桌展現基層實力

    民進黨新北市黨部以辦桌餐敘的方式舉辦三重區聯絡處成立暨黨務座談大會，席開17桌，展現在三重的基層實力。（記者何玉華攝）

    民進黨新北市黨部以辦桌餐敘的方式舉辦三重區聯絡處成立暨黨務座談大會，席開17桌，展現在三重的基層實力。（記者何玉華攝）

    2020/11/21 14:47

    ［記者何玉華／新北報導］民進黨新北市黨部今（21）日在三重以辦桌餐敘的方式舉辦聯絡處成立暨黨務座談大會，與會者眾，席開17桌，展現民進黨在三重的基層實力，民進黨立法院黨團總召柯建銘說，民進黨在三重落實經營，發揮三重人的驕傲，要把新北市贏回來；新北市黨部主委何博文感性地說，感謝三重鄉親在過去民進黨最艱難的時候不離不棄，還給民進黨中央執政的機會，民進黨不會因此自滿，會繼續紮根基層，贏回新北市。

    出席成立大會的除了柯建銘、何博文、三重區主任陳愷翔，還有立委余天、市議員陳啟能、評召陳建智等人。

    看到17桌的盛況，柯建銘盛讚三重區聯絡處的成立，將讓民進黨在地方落實經營，發揮三重人的驕傲，把新北市贏回來。

    余天也說，民進黨在新北市雖是在野黨，但每區的區主任都跟立委結合起來就會有力量。

    何博文說，感謝三重鄉親在過去民進黨最艱難的時候不離不棄，還給中央執政的機會，民進黨一定會一步一腳印，深耕基層，讓新北市重返執政。

    何博文喊話說，在台灣民主的路上不能沒有三重鄉親，呼籲大家一起捲起袖子，市黨部會努力在三重打拼，不會讓大家失望；民進黨在新北市雖然是在野黨，但該監督的就要監督，要做一個忠於人民、忠誠的反對黨。

    民進黨新北市黨部主委何博文說，感謝三重鄉親在過去民進黨最艱難的時候不離不棄，還給民進黨中央執政的機會，民進黨不會因此自滿，會繼續紮根基層，贏回新北市。 （記者何玉華攝）

    民進黨新北市黨部主委何博文說，感謝三重鄉親在過去民進黨最艱難的時候不離不棄，還給民進黨中央執政的機會，民進黨不會因此自滿，會繼續紮根基層，贏回新北市。 （記者何玉華攝）

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