民進黨三重區聯絡處成立 席開17桌展現基層實力
［記者何玉華／新北報導］民進黨新北市黨部今（21）日在三重以辦桌餐敘的方式舉辦聯絡處成立暨黨務座談大會，與會者眾，席開17桌，展現民進黨在三重的基層實力，民進黨立法院黨團總召柯建銘說，民進黨在三重落實經營，發揮三重人的驕傲，要把新北市贏回來；新北市黨部主委何博文感性地說，感謝三重鄉親在過去民進黨最艱難的時候不離不棄，還給民進黨中央執政的機會，民進黨不會因此自滿，會繼續紮根基層，贏回新北市。
出席成立大會的除了柯建銘、何博文、三重區主任陳愷翔，還有立委余天、市議員陳啟能、評召陳建智等人。
看到17桌的盛況，柯建銘盛讚三重區聯絡處的成立，將讓民進黨在地方落實經營，發揮三重人的驕傲，把新北市贏回來。
余天也說，民進黨在新北市雖是在野黨，但每區的區主任都跟立委結合起來就會有力量。
何博文說，感謝三重鄉親在過去民進黨最艱難的時候不離不棄，還給中央執政的機會，民進黨一定會一步一腳印，深耕基層，讓新北市重返執政。
何博文喊話說，在台灣民主的路上不能沒有三重鄉親，呼籲大家一起捲起袖子，市黨部會努力在三重打拼，不會讓大家失望；民進黨在新北市雖然是在野黨，但該監督的就要監督，要做一個忠於人民、忠誠的反對黨。