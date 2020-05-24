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新北簡易都更再添1案 中和老公寓將改建19層大樓

新北市中和區一處老舊公寓申請簡易都更，今天舉行動土典禮。（圖由都更處提供）

新北市中和區一處老舊公寓申請簡易都更，今天舉行動土典禮。（圖由都更處提供）

2020-05-24 12:32:23

［記者賴筱桐／新北報導］新北市中和區中山路二段與廟美街交叉路口，原為密集的老舊公寓與零售商店，住戶申請簡易都更，今天舉行開工動土典禮，將改建為地上19層樓、地下4層的集合式住宅，改善居住環境。

都市更新處總工程司李擇仁表示，此案基地位於中和區中山路二段上，土地使用分區為商業區及部分住宅區，土地面積總計810.17平方公尺，重建前有8棟、1至2層樓且屋齡超過30年的老舊建築物。住戶原有8戶，2018年4月10日申請簡易都更，同年9月28日獲市府核准，審查時間約6個月。

未來將改建為地上19層樓、地下4層的店鋪與集合住宅，總戶數共100戶，並留設寬4公尺的人行步道供公眾通行，預計2024年6月完工，讓周邊環境更友善。

李擇仁說，市府提供多元的都更途徑，協助老舊及危險建築物改善居住安全，提升環境品質，民眾除了採一般多數決、循都市更新條例辦理外，另針對已整合完成至100%的社區，提供程序簡便、獎勵明確的重建途徑，包含簡易都更、危老重建、防災都更等方式，協助結構有安全疑慮的老屋快速重建。

據統計，簡易都更從2013年推動迄今，已核准26件，其中有5件已完工。

新北市中和區老舊房屋重建前樣貌。（圖由都更處提供）

新北市中和區老舊房屋重建前樣貌。（圖由都更處提供）

新北市中和區老舊公寓申請建議都更，將改建為19層樓大樓。（圖由都更處提供）

新北市中和區老舊公寓申請建議都更，將改建為19層樓大樓。（圖由都更處提供）

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