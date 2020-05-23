侯友宜號召拚觀光 藍營縣市長、立委紛響應

侯友宜號召全國各縣市與新北市一起推動互惠旅遊程。（觀旅局提供）

2020-05-23 15:58:57

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜號召力十足，侯友宜22日才和金門縣長楊鎮浯簽訂互惠旅遊合作協議，並且邀請全國跨縣市一起推動互惠旅遊，一起振興國旅商機，馬上得到國民黨主席江啟臣和許多縣市長、立委響應，希望大家在疫情逐漸消退後，共同拚國內受影響最嚴重的觀光產業。

侯友宜昨天在臉書上指出，疫情逐漸趨緩，民眾的生活也漸漸進入「新型態安全生活模式」，新北市政府積極推動經濟振興，要從受到疫情影響最嚴重的觀光產業出發，新北市22日先與金門縣攜手合作，共同推出「金新款待」跨海互惠旅遊，主題行程。

侯友宜感謝楊鎮浯縣長以及金門縣政府和所有旅遊業夥伴共同合作，短時間內整合觀光資源與產業鏈，他也計劃未來找時間，與市府團隊一起到「金門大膽玩」。

侯友宜的臉書引發熱烈迴響，江啟臣首先標註侯友宜和楊鎮浯，回應「休但幾勒=力還能不能開放其他縣市一起上車？」，立委王育敏、溫玉霞也跟著「加一」，李彥秀問「這是一個員工旅遊的節奏嗎？」

花蓮縣長徐榛蔚跟上進度，邀請大家到「好山好水的花蓮來旅遊」，南投縣長林明溱也說「防疫新生活運動，南投迎接振興，歡迎大家來南投，防疫安心，旅遊放心」，台東縣長饒慶玲接棒「」新北遊完到金門，跑完金門衝台東，互惠旅遊大家一起來！」

新北市觀光旅遊局長張其強說，歡迎國內所有縣市和新北市一起推動互惠旅遊，只要兩地所有相關旅宿和景點都已完成防疫準備，像新北，就是取得「OK認證」，透過業者自律，落實所有旅遊防疫措施，並依照交通部觀光局訂定防疫旅遊參考守則，同時，互惠、互利為基礎，在防疫優先，循序漸進原則下，陸續組成不同旅遊行程共同推動。

新北市山海美景無敵，侯友宜邀請大家來新北市玩。（觀旅局提供）

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