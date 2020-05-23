富基漁港「突堤碼頭」提升漁民作業安全 成觀賞日落好去處

富基漁港多功能突堤碼頭提升漁民作業安全。（記者周湘芸攝）

2020-05-23 11:59:12

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市農業局今於石門區富基漁港舉辦「多功能突堤碼頭」啟用典禮，改善漁民作業環境。市長侯友宜出席活動表示，合併生態工法的多功能突堤碼頭，優化漁民工作環境，也提升漁船作業安全性，不僅使傳統捕撈產業永續經營，也提供遊客假日休憩、欣賞日落美景好去處。

侯友宜今出席突堤碼頭啟用典禮，並到一旁的富基魚市關心漁獲販售情形，過程中不時拿起新鮮海產詢問老闆種類、價格，同時也大讚，今年花蟹價格好、抓得漂亮，生意一定會好。

侯友宜表示，新北市長達145公里的海岸線共有28座漁港，漁港未來是新北重要的休閒觀光產業，富基漁港鄰近富貴角燈塔，風景很好，擔任市長前最愛來此觀光。新北市政府今年度主打「來新北 嗨漁港」，每一處漁港都各具特色，民眾到富基漁港吃海鮮之餘，也可以在突堤碼頭的休憩座椅欣賞日落、海景。

漁業及漁港事業管理處長張麗珍指出，富基漁港坐落於北海岸風景特定區，設有富基漁市提供各式海產，設籍漁民320人，港內船隻共61艘，主要以盛產花蟹聞名，但該港長期外泊地靜穩度不足，漁船為確保工作安全，大多停泊於內泊區，使內泊區船位擁擠。

張麗珍表示，多功能突堤碼頭耗資總經費約4000萬元（中央漁業署負擔2800萬、市府1200萬），工程自去年3月開工，今年3月底驗收完工。除改善港區內靜穩度、增加漁船停泊數等需求，新式工法採用跨樑碼頭設置棧橋平台，也加大突堤碼頭平面面積，下部基樁打設形成消波區及海洋生物休憩區，上部平台則增設遊憩座椅及植栽，可將遊客活動延伸至漁港中央打造親水遊憩空間。

侯友宜拿起新鮮海產向老闆詢問種類。（記者周湘芸攝）

富基漁港多功能突堤碼頭啟用。（記者周湘芸攝）

侯友宜大讚今年花蟹價格好。（記者周湘芸攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法