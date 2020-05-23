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新北板橋湳仔溝淨水綠化 擴大植栽面積

新北市政府水利局整治湳仔溝，將增加渠道子溝的綠化保水面積。（新北市政府水利局提供）

新北市政府水利局整治湳仔溝，將增加渠道子溝的綠化保水面積。（新北市政府水利局提供）

2020-05-23 10:46:09

［記者何玉華／新北報導］新北市政府水利局整治板橋區湳仔溝，進行溝渠底植栽工程，預計左岸自華香橋下游至亞東橋下游，右岸自南興橋上游至亞東橋下游沿線種植，渠道內擬採用具抗污染及有淨化水質的挺水性水生植栽，預計5月28日完工。

湳仔溝兩側設有步道及遊憩設施，是民眾休閒散步或小孩遊樂休閒的去處。但長久以來，湳仔溝河岸因長期有污水流入，植栽生長狀況不佳；水利局雨水下水道工程科科長王忠賢表示，水利局去年底先行在華香橋下游左岸嘗試種植水生植物，成效良好，隨即研擬改善方案「板橋區湳仔溝渠底植栽工程」。

王忠賢說，植栽工程將在不破壞既有渠道子溝功能的前提下，增加綠化保水面積，打造自然生態水域環境，預計左岸自華香橋下游至亞東橋下游，右岸自南興橋上游至亞東橋下游沿線種植，不破壞現有生長植栽，種植範圍以子溝邊左右各2公尺寬度，渠道內物種研擬採用挺水性水生植栽，具有抗汙染及淨化達清水的效果，預計5月28日完工。

湳仔溝因周邊土地開發利用密度高，且為防洪河川，但坡底不順且水不易流動造成髒臭，水利局自105年起分期辦理第三階段改善工程，工程主要透過修建子溝（深槽）調整河床坡度，以增加水流速度減少污泥淤積，並固化底泥達改善惡臭情形。2019年完工後，渠段流速明顯增快，當地居民也反應臭味消散許多，另水利局持續加速辦理板橋污水用戶接管，逐步改善污水流入湳仔溝的情形。

新北市政府水利局整治板橋區湳仔溝，將增加渠道仔溝兩側的綠化保水面積。（新北市政府水利局提供）

新北市政府水利局整治板橋區湳仔溝，將增加渠道仔溝兩側的綠化保水面積。（新北市政府水利局提供）

新北市政府水利局整治板橋區湳仔溝，將增加渠道仔溝兩側的綠化保水面積。（新北市政府水利局提供）

新北市政府水利局整治板橋區湳仔溝，將增加渠道仔溝兩側的綠化保水面積。（新北市政府水利局提供）

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