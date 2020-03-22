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獨家》原定3天後舉行 新北市小學運動會轉彎決定暫緩

受到疫情衝擊，今年新北市小學運動會決定延期，照片為105年小學運動會開幕。（資料照）

受到疫情衝擊，今年新北市小學運動會決定延期，照片為105年小學運動會開幕。（資料照）

2020-03-22 16:59:17

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市109年小學運動會將於3月25日至27日舉行，全新北市約160校、將近3千名選手較勁，由於武漢肺炎疫情蔓延，不少家長向校方、新北市政府教育局反映盼延期或停辦，但教育局不願停辦，憤而向媒體投訴。市府教育局今天緊急評估，一改先前決議，宣布暫緩，預計4月辦理。

新北市國小運動會共舉辦7項競賽，原規劃於板橋第一運動場以及各小學辦理，場地面積廣達4.4公頃，包括田徑、籃球、羽球、桌球、游泳、排球、跆拳道，往年有大約5千名選手參與。

教育局表示，新北市小學運動會田徑種類因涉及代表新北參加本年度全國小學田徑錦標賽選拔，因該項賽事中央照常辦理，各縣市為顧及學生的升學權益都必須辦理縣市賽，規劃時已積極調整比賽方式及做好各項防疫配套措施，考量目前疫情嚴峻，為全力防範疫情，原定3月25日的比賽日期，確定延後辦理。

家長投訴指出，往年光是田徑項目就有約來自新北各區共150校參與、將近3千名選手同場較勁，不僅造成孩子的群聚風險，對於場地原本就讀的學生也是潛在風險。

家長質疑，教育部2月26日曾表示，為避免群聚感染，辦理參與人數超過100人以上的大型活動，在不影響學生升學權益前提，應評估延期的可行性，過去一週，他不斷透過學校向新北教育局反映，僅獲得「會做好消毒和量體溫」回應，不解堅持要辦的理由為何。

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