全台僅3例！ 警破新興迷幻藥製毒工廠

陳嫌承租的公寓儼然就是小型製毒工廠。（記者徐聖倫翻攝）

2020-03-22 15:02:32

［記者徐聖倫／新北報導］自製自售！47歲陳姓男子去年8月被刑事局查獲毒品自製自售，羈押期滿交保後，上周四又被新北市板橋警分局查獲在南雅南路某套房重操舊業，製作的還是新興二級毒品「二甲基色胺（DMT）」，目前台灣僅3起案例，刑事局、調查局皆有查獲紀錄，第3件即為本案。

據悉，陳男與女友去年自行前往台北市山區採集相思樹皮，帶回家後再購買相關化學藥劑，以網路自學成功提煉出帶有迷幻效果的二甲基色胺結晶體，再透過網路販售，最終遭刑事局查獲並逮捕，不法獲利一年破百萬。食髓知味的陳嫌，在羈押期滿後又除操舊業，躲在板橋南雅南路某出租公寓繼續製毒。

板橋警分局接獲線報，由板橋派出所派員前往查緝，19日晚間板橋所警員來到陳男租屋處，陳男一開始假裝鎮靜應門，門外的警員卻聽見馬桶的沖水聲，入內後馬上就嗅到陣陣刺鼻臭味，氣得警員大罵「又在製毒，罰不怕耶！」同時在房內搜出各式化學藥劑、瓶罐等，房內一大盆製毒黑水經化驗，果然有二級毒品反應。

警方查獲大麻乾草、安非他命及二甲基色胺毒品成品及半成品，林林總總就像是小型製毒工廠一般，而這間套房位在南雅夜市內，進出者眾，加上出入口多，又以夜市為掩蔽，很是隱密。偵訊時，陳嫌見證據確鑿，沒有多加辯解，承認製毒，訊後，警方依毒品罪嫌，將陳嫌移送法辦。

警方解釋，新興毒品「二甲基色胺（DMT）」為由相思樹皮中所萃取出的色胺類致幻劑，在歐美等國家相當氾濫，據稱使用後有通靈及「瀕死體驗」效果，除了用來開毒趴外，也成為部分非法靈修團體愛用的迷幻藥劑，我國列為二級毒品管制，民眾切勿以身試法。

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警方在房內搜出瓶瓶罐罐、製毒黑水等。（記者徐聖倫翻攝）

陳嫌遭警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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