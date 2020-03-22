侯友宜︰防境外移入有破口 今晚啟動私有場館查察關懷

新北市長侯友宜今天召開因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第27次應變會議。（新北衛生局提供）

2020-03-22 14:54:25

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市長侯友宜今天召開防疫應變會議宣布，晚間所有轄區將全面啟動私有場館的查察關懷行動，針對KTV等室內密閉空間進行查察，確保境外回國應居家檢疫民眾，沒有在這類場所出入，造成防疫破口。侯友宜表示，第二波疫情嚴峻，雙北的確診個案已累積至40例「這表示阻絕於境外的戰略已有突破口」。

侯友宜今天晚上將進行公安防疫臨檢，親自帶隊至KTV等室內密閉場域進行查察關懷是否有防疫突破口，由警察局、消防局、衛生局和區公所等組成的聯合查察關懷小組，至現場實地查核了解。

侯友宜說，新北市在前一波中港澳疫情，嚴守「阻絕於境外、管控於境內」策略，成功守住，但是第二波疫情更為嚴峻，從3月18日到3月21日，新北市確診個案增加1倍，新增了23例，全國累積病例數也以雙北市最多，並已各累積至40例，占了全國確診個案153例的26％以上。

侯友宜表示，各機關要全面盤點資源，做好各種預防管制措施，才能保有後續醫療量能，打贏這場戰役。

侯友宜會中再次強調，所有對外開放公有封閉型場館要暫停開放14天，並要求各局處強力宣導，不要到密閉室內空間聚集、活動，多去規劃並做好各種預防管制措施，避免民眾趴趴走，造成社區感染的突破口。

侯友宜也呼籲私人場館業者善盡責任，營運時落實防疫，並考量彈性的人流管控。

此外，由於回國人數急遽增加，民眾家中沒有足夠空間，防疫旅館需求暴增，侯友宜表示近期也會去視察防疫旅館與安心旅館，以確認其環境與相關安排，也請相關局處向業者說明以減低疑慮、注意房價是否依照規定執行。

清明節將到，侯友宜指示民政局，公立納骨塔法會延後到疫情趨緩後再辦理。此外像宮廟等活動，建議以線上形式讓民眾參與。

侯友宜要求農業局要穩定供應民生消費，包括果菜市場、家禽市場、肉品市場等，務必做好防疫措施，也請民眾遵照不囤、不積、不搶三原則。

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