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侯友宜視察防疫旅館 新北觀旅局：2週內提供639間客房

侯友宜前往視察防疫旅館。（新北市新聞局提供）

侯友宜前往視察防疫旅館。（新北市新聞局提供）

2020-03-22 13:37:25

〔記者邱書昱／新北報導〕為了因應返國民眾必須居家檢疫14天政策，各縣市推出防疫旅館，新北市觀光旅遊局長張其強表示，目前已經有188間防疫旅館客房，預計2週內會有639間防疫旅館客房提供入住。同時也和新北旅遊商業公會協調約70家「安心住宿旅館」，平均房價約2350元，讓居家檢疫者的家屬能夠入住。

新北市長侯友宜今天上午到防疫旅館視察，了解各項住宿設施。他說，目前新北市約有9640個居家檢疫量，為全國最高，也感謝旅館業者能和政府站在一起，投入防疫的行列，這不只是企業良心，也是社會責任。

張其強表示，今天申請防疫旅館共有78間客房，下禮拜也會有170間客房陸續上線，10天內會加入450間客房，加總在2週內共638間防疫旅館客房。由於防疫旅館需求增加，目前也正聯繫更多業者加入，同時，不論是旅館名稱、所在位置、以及和住宿有關的內容，都會保密不對外透露相關細節。

另外，新北市也推出「安心住宿旅館」的方案，則是結合新北旅遊商業公會與70家業者合作，推出共1720間1到4人房型，提供市價3到5折優惠入住，方便民眾可選擇離家最近的旅館，照顧居家檢疫的家人。

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