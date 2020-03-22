出席藍營研討會？侯友宜：以防疫為重
〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨主席江啟臣明天邀集藍營15縣市首長出席研討會，不過，新北市長侯友宜今天受訪時說，現在只有一心一意對抗疫情；媒體追問是否會派代表出席？他仍強調，「我現在以防疫為重」。
侯友宜表示，新北市有許多返國民眾，居家檢疫人數是全國最多，總計有9640位，因此要把防疫做到位，也呼籲民眾不要到處趴趴走，顧別人也要顧自己。
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侯友宜表示，新北市有許多返國民眾，居家檢疫人數是全國最多，總計有9640位，因此要把防疫做到位，也呼籲民眾不要到處趴趴走，顧別人也要顧自己。
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