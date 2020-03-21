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首頁　>　新北市

壯男買春「馬上風」陳屍旅館 賣淫泰女嚇到沒穿衣落跑

來台賣淫的泰國仙蒂（綠衣者）遇上佘姓客人馬上風，不但不施救，還冷血逃離現場。（記者吳仁捷翻攝）

來台賣淫的泰國仙蒂（綠衣者）遇上佘姓客人馬上風，不但不施救，還冷血逃離現場。（記者吳仁捷翻攝）

2020-03-21 22:12:42

〔記者吳仁捷／新北報導〕身材壯碩的佘姓工程師20日到三重一處旅館尋歡，未料過程中馬上風暴斃，與他春風一度的應召女嚇得奪門而出，警、消獲報發現佘男全身赤裸，初步勘驗非他殺；警方過濾監視器，找到租房的陳女、歐姓馬伕及應召女26歲泰國籍女子，豐腴的仙蒂（音譯）道出性交易到一半時，佘某突然喘不過氣猝死，她嚇得衣服都沒穿就逃出，打給老闆竟也要她快逃跑，警方共查獲4名泰國籍女子，初步朝跨國賣淫偵辦，擴大追查雞頭，瓦解賣淫集團。

「老闆，客人不會動了！」，新北市三重正義南路一間旅館20日下午驚傳一名男子全裸陳屍旅館內，警方封鎖現場，從現場沒有打鬥跡象、死者沒外傷，只有口鼻流出鼻涕，疑似暴斃；死者身旁發現一個內含精液的保險套，從死者手提包內發現一瓶壯陽藥，另從皮夾中身分證，確認是45歲佘姓男子。

警方過濾旅館監視器發現，佘男20日下午2時許獨自進入，一名女子隨即離去，警方找出租房的50歲陳女，她辯稱受50歲歐男所託租房，但不認識離去的女子與死者；警方再逮獲歐男與26歲泰國籍，持旅遊護照來台的女子仙蒂在內，共4名來台賣淫的泰國籍女子。

警方調查，仙蒂為賣淫集團介紹來台，持觀光簽證短期賣淫，20日上午10時接獲賣淫集團調度，由歐男載到事發的商旅等著接客，她與死者發生性行為時，死者突然臉部脹紅喘不過氣，不久仙蒂驚呼嚇死了，隨打電話給老闆驚呼出人命了，老闆不顧客人生死，竟要她趕快離開，搭乘歐男座車回據點休息。

檢警今相驗遺體，沒有他殺跡象，除釐清泰女仙蒂、歐男及陳女刑責，對於查獲的4名泰女，查出歐嫌、陳嫌疑擔任賣淫集團馬伕、庶務（訂房）工作，將另案朝賣淫集團方向擴大偵辦。

三重警分局從佘姓男子死亡案中，追查出跨國賣淫集團。（記者吳仁捷翻攝）

三重警分局從佘姓男子死亡案中，追查出跨國賣淫集團。（記者吳仁捷翻攝）

三重警分局從佘姓男子死亡案中，追查出跨國賣淫集團，逮獲馬伕歐姓男子（紅衣者），賣淫的泰女仙蒂（綠衣）與庶務陳女。（記者吳仁捷翻攝）

三重警分局從佘姓男子死亡案中，追查出跨國賣淫集團，逮獲馬伕歐姓男子（紅衣者），賣淫的泰女仙蒂（綠衣）與庶務陳女。（記者吳仁捷翻攝）

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