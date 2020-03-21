女友揪人吸毒遭爆料 他怒幫出頭卻身中9刀

廖男要幫女友出頭，卻遭江男持西瓜刀連劈九刀。（圖與本新聞無關，示意照）

2020-03-21 21:21:42

〔記者吳政峰／台北報導〕廖姓男子聽到江姓臉友散播女友揪人吸毒的訊息，為了替情人出頭，約江男出面談判，沒想到反遭連劈9刀，落荒而逃，事後廖男忿忿不平，提出殺人未遂告訴，一審新北地院改依傷害罪判江男1年10月徒刑，檢察官不服提起上訴，二審高等法院認為廖男的傷勢多集中在肢體，亦無臟器穿刺傷，無法證明江男有殺人犯意，日前駁回其訴。

廖男與江男有共同朋友但素不相識，僅只互加臉書，2017年9月間，廖聽到友人輾轉轉述，指江男稱他女友與其他人相約吸毒，害他顏面無光，氣得用臉書私訊質疑江男亂說話，江男不甘示弱反嗆，雙方相約談判。

一到現場，江男與友人驚見廖男撂了4人助陣，趕緊跑到商店買了一把西瓜刀和兩把菜刀壯膽，一到場就把刀子架在廖男脖子上，逼他下跪道歉，廖男則不認為會濺血，出手推擠，當場惹怒江男，抽刀朝廖男手臂、背部連揮9刀，直到他已不能反抗，才悻悻然離去，廖男則負傷逃跑就醫，命大未傷及要害，撿回一命。

廖男越想越不甘心，向聞訊而來的警察報案，認為江男猛劈就是要取他的命，新北檢因而依殺人未遂罪起訴，但未獲新北地院採認，讓檢察官很不滿，提起上訴。

高院指出，廖男的傷勢多集中在肢體，而非頭部或頸部，且沒有刀子插入臟器的穿刺傷，確實無法證明行兇的江男有殺人意圖。另外，劈了9刀後，廖男的朋友叫江男「不要再砍了」，他立刻罷手，可見他沒有致人於死的意圖。

江男雖想和廖男和解，惟至今和解金談不攏，高院認為無法從輕量刑，審酌原審量刑應適當，駁回上訴；檢察官仍可上訴。

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