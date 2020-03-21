原民獵槍打飛鼠遭訴 做工粗糙獲判無罪

原民獵槍屢生爭議，高院認為立法者對原民使用自製獵槍的態度已採多元、逐步開放，行政及司法機關不應無視此趨勢，應考量原民只要是本於文化所形成的特殊習慣，衍生持自製獵槍狩獵維生的情況，就應適用免責條款。（示意圖）

2020-03-21 23:29:29

〔記者吳政峰／台北報導〕新北市烏來馬、張兩名泰雅族原住民，2015年間欲持獵槍打飛鼠，還沒出門就被台北憲兵隊持搜索票逮捕，台北地檢署不滿台北地院判槍砲無罪，提起上訴，高等法院檢視該把獵槍，發現做工粗糙，除了狩獵以外難做其他用途，且兩人平日就以狩獵維生，符合槍砲罪中的原民免責條款，日前維持無罪判決。

2015年9月21日，馬、張二人在張家，準備拿著獵槍外出打飛鼠，但因槍枝撞鐵簧生鏽無法釋放，兩人上油除鏽之際，大批憲兵突持搜索票破門而入，當場查扣槍枝，並以槍砲罪移送北檢。

兩人承認持槍，並指獵槍是由一名不具原民身分的高男交付，高男到案則矢口否認。北檢認為，槍砲罪免責的保護對象只限於「自製」獵槍的原住民，既然高男不是原民，馬、張二人也否認自製，可見槍枝來源並非原住民製造，無法免責，提起公訴。

馬男供稱，取得槍枝的目的是為了打獵，案發前曾和張男一同上山打飛鼠；張男則說，部落經常拿獵槍打獵，當天試槍板機卡住，原要拿沙拉油潤滑，沒想到憲兵就衝進來了。

高院認為，兩人供詞前後一致，平日有持該獵槍維生習慣，與原民生活型態與社會普遍認知相符，經查，兩男除了打獵，查無任何事證證明兩人曾拿槍犯罪或據為犯罪工具的意圖，符合免責條款中的「供作生活工具用」要件。

勘驗槍枝後，高院發現，該獵槍非制式或兵工廠生產槍枝，殺傷力不大，做工粗糙，一次只能裝填射擊一發，屬簡易自製，與常見的原民獵槍形式相仿，即使非二人自製，仍應屬原民製造，符合免責條款，因而維持無罪判決，檢察官可上訴。

高院強調，隨著原民意識覺醒、文化衝突、壓迫等現象浮上檯面，立法者對原民使用自製獵槍的態度已採多元、逐步開放，行政及司法機關不應無視此趨勢，而限縮法律文意，而應考量原民只要是本於文化所形成的特殊習慣，衍生持自製獵槍狩獵維生的情況，就應適用免責條款。

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