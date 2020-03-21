ABC男找法律美女當荷官 警扮熱炒店酒客逮賭客

新北市三重警分局破獲ABC楊姓男子為首的德州撲克賭場；美女荷官（右2）就坐在賭桌旁發牌。（記者吳仁捷翻攝）=

2020-03-21 14:05:11

〔記者吳仁捷／新北報導〕ABC楊姓男子家境優渥，卻不學好開起德州撲克賭場，近來楊嫌將賭場觸角伸到新北市三重，找來法律系畢業、外型亮麗的謝姓女子當起荷官，到重陽路大開德州撲克賭場，警方掌握賭場位置，帶隊的偵查隊長鄭偉豪與幹員們在賭場隔壁樓下快炒店佯裝客人，埋伏一整晚攻上賭場，當場查獲32萬多元賭資，楊姓主嫌、謝姓女荷官及19名賭客、賭具，原本冷靜的女荷官也被嚇得花容失色，全被帶回法辦。

新北市三重警分局破獲ABC楊姓男子為首的德州撲克賭場；美女荷官（左）就坐在賭桌旁發牌。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三重警分局接獲情資，27歲ABC楊男仗勢美國歸台的優勢家世，大開賭場賺娛樂財，原先在台北市經營賭場，近來移到新北三重試水溫，楊嫌不但找到一處出入管制的豪宅當賭場，更找來頗具姿色、東吳法律系畢業的27歲謝女當荷官，還以此做為號召，吸引不少賭客前來。

新北市三重警分局破獲ABC楊姓男子為首的德州撲克賭場。圖為查扣賭客籌碼。（記者吳仁捷翻攝）

三重警分局偵查隊掌握楊嫌賭場藏身三重重陽路四段一處豪宅，楊嫌還找來30歲李嫌在賭場樓下把風，三重分局偵查隊長鄭偉豪與厚德所長楊文濱共16人，就在賭場隔壁樓下的熱炒店佯裝酒客，點了整桌的菜大吃，但實際上是為掩飾偵查作為，暗中都在注意進出賭場的賭客，從20日晚間埋伏到今天凌晨，趁賭客上樓時一擁而上，攻破藏身大樓的賭場。

新北市三重警分局破獲ABC楊姓男子為首的德州撲克賭場。圖為幹員控制把風的李嫌（右）。（記者吳仁捷翻攝）

警方攻入時，現場賭客們專注地看著穿著時尚皮衣的女荷官下注，對於警方上門都相當吃驚，連賭資、抽頭金都來不及掩飾，全被逮捕歸案，現場共查扣賭金新台幣32萬4500元、抽頭籌碼1萬1850元、賭客籌碼共29萬1550元。

新北市三重警分局破獲ABC楊姓男子為首的德州撲克賭場，逮獲主嫌楊男（中）。（記者吳仁捷翻攝）

楊嫌辯稱只是供友人間消遣，沒有營利，女荷官也辯稱是幫楊嫌發發牌，否認收取報酬，但警方仍依蒐證、賭客等指證，將楊嫌、謝女與把風的李男依賭博罪嫌偵辦，蕭姓等19名賭客則依社會秩序維護法裁罰。

新北市三重警分局破獲ABC楊姓男子為首的德州撲克賭場，逮獲亮眼的謝姓女荷官（中）。（記者吳仁捷翻攝）

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