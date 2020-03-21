侯友宜視察物流中心：不會呼籲別買 但提醒「剛好」即可

侯友宜今到物流中心視察民生物資配送情形。（新北市政府經濟發展局提供）

2020-03-21 13:45:50

〔記者周湘芸／新北報導〕武漢肺炎確診人數激增，各地出現民眾瘋搶物資情形，新北市長侯友宜今天上午前往統一超商物流配送系統的捷盟三峽物流中心訪視，發現泡麵、水和罐頭等需求量明顯增加，其中衛生紙供應略為緊繃。他表示，可以理解民眾恐慌心理，因此不會呼籲大家不要購買，但要提醒買「剛好」即可，不需刻意囤貨。

侯友宜表示，這段期間是疫情最關鍵的時刻，每天確診人數不斷激增，呼籲民眾避免前往人多、擁擠或密閉的高風險場所，落實勤洗手、戴口罩、量體溫、多消毒等防疫措施，保護自己也顧別人。

侯友宜指出，今天到物流配送中心考察，注意到末端配送需求上升，部分物資略為緊繃，但大致上還在可控範圍，提醒大家購買物資時，「剛好」即可，能維持日常生活正常所需就好。

捷盟公司總經理洪昭賽表示，全台7-11每天上午彙整各門店訂單，物流中心於中午進行檢貨，傍晚及隔天上午進行配貨，物流中心則是每天上午與供應商進貨，最近包括衛生紙、泡麵、水和罐頭等物資需求量明顯提高，其中，衛生紙的訂單急速增加，民眾需求較為明顯，供應量略為緊繃。

洪昭賽說明，捷盟三峽物流中心負責供應大台北地區565家7-11貨品，最近一週出貨量跟供應量都有上升，一旦當日特定商品門市訂貨總需求超過物流中心總庫存，便會進行量的平均分配，讓供應呈現穩定。總體而言，如果出貨板數成長，公司也會同步增加進貨板數，保持一定的存量，以利調節。

經濟發展局表示，近日密切關心民眾囤貨狀況，也頻跟4大超商、量販店業者開會，討論物資供應情形，呼籲民眾不要過度囤貨，避免物資供給失衡。

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侯友宜表示，可以理解民眾恐慌心理，因此不會呼籲大家不要購買。（新北市政府經濟發展局提供）

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