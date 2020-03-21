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首頁　>　新北市

8旬嬤跌10公尺深溪谷 所長急動員4小時尋獲

蔣姓阿嬤日前跌落10餘公尺深溪谷，柑腳派出所長吳其政動員10多名里民，花了4個小時找到她，還好僅手腳受到輕微擦傷。（記者林嘉東翻攝）

蔣姓阿嬤日前跌落10餘公尺深溪谷，柑腳派出所長吳其政動員10多名里民，花了4個小時找到她，還好僅手腳受到輕微擦傷。（記者林嘉東翻攝）

2020-03-21 11:49:01

〔記者林嘉東／新北報導〕8旬蔣姓獨居阿嬤巡視附近菜園，不慎跌落10餘公尺深溪谷，還好被偶爾返家的女兒發現不在家，求助柑腳派出所，所長動員10多名里民四處尋找，花了4個多小時找到蔣婦，否則後果不堪設想。

阿嬤住的新北市雙溪區柑腳一帶早期盛產煤礦，隨著煤礦停產後，人口不斷外移，許多老人家住不慣都市生活，最終回到熟悉家鄉獨自居住。

8旬蔣姓阿嬤多年前返回老家居住，女兒會不定時來探視她，19日晚間6時發現媽媽不在家，趕緊向轄區柑腳派出所報案。

剛調來一個禮拜的所長吳其政獲報後，立即連繫消防隊員、當地外柑里長楊文定、長源里長陳資郎，召集里內青壯男子10多人，兵分多路尋找蔣婦下落2個多小時都無所獲。

所長吳其政研判，山區近日春雨不斷，地面濕滑，老婦有可能失足致滑落山坡某處，眾人便沿山壁開始尋找，不斷呼喊老婦的姓名，晚間10時，距離蔣婦住處10公尺的溪谷，突然傳來微弱「救命」聲音，警消立即以探照燈查看，果然蔣婦受困在10多公尺深的溪谷內，隨即將她救起。

蔣婦獲救時驚魂未定，無法述說未何會掉落溪谷；經警消檢視蔣婦身體，僅手、腳受有擦傷。

吳其政說，若不是蔣婦的女兒返家發現蔣婦失聯，報警尋人，沒人知道蔣婦跌落溪谷，後果不堪設想。

瑞芳警分局長陳杏結提醒，家中若有長者獨居，應定時聯繫，隨時關心狀況，必要時也可連繫當地警局派員前往關心，以免長者獨居發生意外，造成一輩子的遺憾。

此外，柑腳派出所長吳其政才剛調來一個禮拜，接獲民眾報案後，迅速找來當地兩里長動員里民積極尋人，獲得當地村民高度肯定。

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