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武漢肺炎》疫情影響 和美山4月賞螢活動首度取消

和美山的賞螢活動，今年受疫情影響取消。（台灣自然科技學會提供）

和美山的賞螢活動，今年受疫情影響取消。（台灣自然科技學會提供）

2020-03-21 10:48:37

〔記者翁聿煌／新北報導〕每年螢火蟲季大台北地區最受歡迎的賞螢地點之一，新北市新店區碧潭和美山賞螢活動，今年受到武漢肺炎疫情影響，主辦賞螢活動的台灣自然科技學會，理事長張聖賢忍痛宣布今年停辦，張聖賢說，近期疫情加劇，市府已停止大型活動，賞螢雖然在戶外舉辦，但是每年都會有大批人潮聚集，考慮再三還是停辦。

位於新店碧潭西岸的和美山交通便利，民眾賞螢搭捷運就可以抵達，而且和美山擁有全國最多、30餘處的螢火蟲群聚區，每個聚集區有不同的環境特性，民眾可以跟著自然科技學會的講師和志工沿著石板步道，詳細了解螢火蟲的生態、習性和棲息環境，走一趟收穫滿滿，每年都有數萬人次的觀賞人潮。

張聖賢說，每年的和美山步道賞螢活動，受到民眾期待，今年學會的志工已經開始進行步道的除草和整理工作，但武漢肺炎疫情日益嚴重，再考量其中主要的賞螢區域、大佛寺正在進行拆除工程，而且賞螢路線也會經過兩個社區，加上和美山區也有不少蝙蝠，為避免對賞螢和社區民眾造成影響，學會還是決定停辦今年的賞螢活動，也不建議民眾在這段時間的晚上，自行到步道賞螢。

和美山的生態環境在自然科技學會志工們的守護下，15年來已經變成螢火螢最佳保育聖地，除了4月初的黑翅螢、紅胸黑翅螢，還有5月底的擬紋螢，到了10月還有秋季的橙螢和山窗螢可觀賞。

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武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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和美山螢火蟲生態豐富，每年4月吸引大批民眾參訪。（台灣自然科技學會提供）

和美山螢火蟲生態豐富，每年4月吸引大批民眾參訪。（台灣自然科技學會提供）

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