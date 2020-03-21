台上10分鐘台下10年功！ 美少女苦練成國標舞國手

王靖琳已經擁有國標舞的國家C級教練資格認證。（記者翁聿煌攝）

2020-03-21 08:55:02

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市能仁家商表演藝術科3年級學生王靖琳，從小就對國際標準舞情有獨衷，一路練到成為台灣國標舞青年國手，去年赴維也納參加世界國標舞青年錦標賽，王靖琳見識到世界級選手的水準，她回國後更加努力，17歲已經獲得國家C級教練資格認證，希望自己將來能代表台灣在世界級舞台奪標，為台灣爭光。

從國小3年級就開始接觸國標舞的王靖琳，舉手投足都充滿表演魅力，上台更是台下觀眾的目光焦點，王靖琳說，她小時候很羨幕國標舞者「能夠穿著閃亮亮的舞衣，在台上成為眾人的囑目焦點」，於是加入學校的國標舞社團，一開始沒有其他從更小就參加的團員跳得好，她好強的個性促使她花更多時間比別人加倍努力練習，沒幾年就逐漸成為舞團中的耀眼新秀。

王靖琳說，「台上10分鐘、台下10年功」，光鮮亮麗的背後，其實要付出無數汗水淋漓的代價，她練國標舞至今9年多，雖然在一般觀眾眼中，擁有亮眼外型和精湛舞藝，但她深知自己還有進步的空間。

她選擇就讀能仁家商表演藝術科，除了既有的舞蹈基礎，她很喜歡學校安排的民俗技藝課程，可以加強她的身段、雜技等基本功，並且從中觸類旁通，在國標舞技上展現更豐富的肢體語言。

王靖琳說，高職畢業後她想申請國立台灣藝術大學舞蹈系或台北市立大學休閒管理系深造，繼續加強自己的專業能力，她目前已經擁有國標舞國家C級教練資格認證，未來除了念書、教學，也不排除進入演藝圈發展，更期許自己能夠在舞藝上不斷精益求精，將來代表台灣在國際國標舞賽事中奪取優異成績，為國爭光。

王靖琳（左）曾代表台灣參加國標舞世界青年錦標賽。（記者翁聿煌攝）

王靖琳在舞台上盡情完美演出。（王靖琳提供）

王靖琳長期練習國標舞，舉手投足都充滿表演魅力。（記者翁聿煌攝）

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