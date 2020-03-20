婦人搭末班車趕隔天掃墓 「100萬」遺落公車警助找回

林口警分局文化派出所員警帶著謝姓婦人到三重客運總站，找回遺失的隨身包及百萬紙錢等祭品。（記者吳仁捷翻攝）

2020-03-20 22:41:35

〔記者吳仁捷／新北報導〕高雄市謝姓婦人深夜轉乘末班公車到新北市林口，趕著隔天一早掃墓，因舟車勞頓昏睡車上，驚覺到站倉皇下車，隨後想起裝有手機的隨身包、紙錢等祭品都遺落車上，謝婦徬徨之際，恰巧林口警分局警車巡邏途經，她攔車求助，直呼車上有要給長輩的「100萬」，警方追問下，婦人表示親人託她買了一疊百萬面額的紙錢要祭拜先人，警方恍然大悟，過濾監視器並聯繫上司機，總算找回祭品與財物，讓婦人順利祭祖。

接近清明，雖然疫情嚴重，民眾仍慎終追遠趕回祭祖；其中一名高雄市57歲謝姓婦人為到新北市林口頂福陵園祭祖，19日晚間從高雄搭高鐵北上，再搭末班公車上林口，她因旅途勞累，一路在車上打盹，快到站時才被到站廣播驚醒，擔心過站趕著衝下車，但她下車後發現裝有財物、手機的隨身包都掉在公車上，加上夜深店家都已打烊，她不知如何是好，呆站路邊苦惱不已。

謝婦發愁之際，恰巧林口警分局文化派出所警員翁百宏、蘇永豪凌晨巡邏途經，謝婦宛如看到救星般不斷朝警車揮手，員警上前了解得知謝婦隨身財物、祭品都掉落公車，警方追問損失金額時，婦人著急回說包包裡有100萬，警方大吃一驚，細問後婦人緩緩道出，是要燒給先人的百萬面額紙錢，警方才稍微寬心，帶婦人返所過濾監視器，試圖找回失物。

員警邊安撫婦人激動情緒，釐清婦人搭乘公車班次、路線，過濾沿途監視器，分析出可能車號，透過站方總算聯繫上該車司機，警方更搭載謝婦到客運總站取回失物，謝婦清點祭品、隨身包內錢財，因警方協助得以找回失物，讓她順利祭祖感激不已，向員警鞠躬致謝，警方則安慰她好好歇息，隔天才有體力祭祖，不因插曲影響的掃墓行程。

林口警分局長陳保安呼籲，民眾若健康不佳、精神不振，建議不要到墓地，如今防疫為全民共識，希望民眾線上祭祖、分流掃墓，規劃適當活動空間，保持空氣流通，減少人群聚集接觸感染風險，進入密閉的納骨塔等殯葬設施前，應先確實量測體溫，清潔手部，避免祭祖人潮群聚引發感染。

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林口警分局文化派出所員警協助謝姓婦人（左）找回隨身包及百萬紙錢等祭品，對警方感激不已。（記者吳仁捷翻攝）

林口警分局文化派出所員警帶著謝姓婦人到公車總站找回遺失物品，謝婦（左）確認財物與百萬面額紙錢安在，對警方感激不已。（記者吳仁捷翻攝）

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