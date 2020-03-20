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首頁　>　新北市

汐止同興路施工封路惹民怨 今晚決議先「恢復通車」

汐止區「新社后橋園道段道路北延穿越高速公路」新闢工程，封路引發民怨。（新北市議員張錦豪提供）

汐止區「新社后橋園道段道路北延穿越高速公路」新闢工程，封路引發民怨。（新北市議員張錦豪提供）

2020-03-20 21:17:05

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市汐止區「新社后橋園道段道路北延穿越高速公路」新闢工程封路施工，造成周邊的中興路、康寧街及福德二、三路交通壅塞，民怨四起，繼今天上午現場會勘後，新北市議員張錦豪今晚再與交通局長鍾鳴時協調，希望將交通衝擊降至最低，最後決議先停工「恢復通車」，並檢討交維計畫，辦過說明會後再繼續施工。

交通局長鍾鳴時指出，因為中興路原本道路服務水準就非常低，尖峰時段車速僅能20公里以下，前天封路首日，新北市交控中心嚴陣以待，因大多數用路人不熟悉改道措施，加上多輛消防車趕往救災，導致前天下午尖峰時段，中興路和福德二、三路嚴重壅塞，而昨天大同路的大賣場湧入大量車潮，對汐止地區交通是雪上加霜。

繼昨天上午交通局會同新工處、汐止警分局、汐止區公所會勘，今天上午又二度辦理會勘，決議今晚至下週要陸續完成增設左轉車道、取消機車停車格和卸貨停車位等措施，以更有效率紓解車流。但張錦豪指出，中興路、福德三路是通往台北市的主要幹道，原本以為施工期間會有便道讓機車通行，但突如其來封路造成汐止社后地區大塞車，經不斷跟交通局長陳情，今晚確定會先停工「恢復通車」。

鍾鳴時也說，他們觀察了三天，當地交通真的非常壅塞，包括康寧街、福德三路等，有必要進一步採取嚴格的管制措施，因此會先請新工處暫停施工、撤除管制，檢討交維召開施工說明會後，再繼續施作。

新北市議員張錦豪協調市府施工時將交通衝擊降至最低。（新北市議員張錦豪提供）

新北市議員張錦豪協調市府施工時將交通衝擊降至最低。（新北市議員張錦豪提供）

福德三路是汐止地區民眾通往台北市主要道路，車流量大，封路引發民怨。（新北市議員張錦豪提供）

福德三路是汐止地區民眾通往台北市主要道路，車流量大，封路引發民怨。（新北市議員張錦豪提供）

位於高速公路旁的福德三路，是汐止地區民眾通往台北市的要道，車流量大。（新北市議員張錦豪提供）

位於高速公路旁的福德三路，是汐止地區民眾通往台北市的要道，車流量大。（新北市議員張錦豪提供）

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