業者因應疫情扣抵費用做法不一，消保官赴健身中心了解。（消保官室提供）

2020-03-20 20:11:10

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市因應武漢肺炎疫情發燒，新北市已宣布公有密閉場館包括國民運動中心均暫停開放14天，新北市消費者保護官辦公室也同步了解全市健身中心業者的退費或扣抵機制，消保官肯定部分業者如世界健身、極限健身中心及成吉思汗健身俱樂部，響應市府超前部署防疫決心，無須檢附任何證明直接給予消費者1個月暫停會籍權利。

新北市消保官主任王治宇說，消保官關切民間健身中心或健身房防疫狀況及消費者權益保障，會同體育處到各健身中心進行瞭解，對於消費者最關心的可否請防疫假、退費或延後會籍等問題，業者表示，多會提供所謂的「防疫假」，請假條件為消費者返國後須居家隔離14天者，會籍將自動延後，如為高風險從業人員，例如機師、空姐空少、醫療人員、因慢性病需頻繁進出醫院者，可憑相關證明向業者申請防疫假。

其中世界健身、極限健身中心及成吉思汗健身俱樂部，更響應新北市超前部署防疫決心，無須檢附任何證明阿莎力直接給予消費者1個月暫停會籍的權利。王治宇說，依照健身中心定型化契約應記載及不得記載事項第10點規定，消費者如因不幸感染、其他疾病、身體不適致不宜運動者，或有其他不可歸責於消費者事由者，得以書面並佐證相關證明向業者申請會員會籍暫停，於停權期間，免繳月費，會籍有效期間順延。

消保官呼籲業者，基於永續經營及防疫考量，應主動休館一定期間，防範疫情擴大；如消費者個案上確有疫情而不適宜前去消費時，在退費或延長會籍認定上應從優、從寬處理，消費者遇有消費爭議，可撥打1950全國消費者服務專線諮詢。

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