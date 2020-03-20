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首頁　>　新北市

新北警執防疫期間「零空窗」 掃黑查緝7把槍

新北市刑大也配合內政部警政署「全國同步掃黑行動」專案查獲各級毒品1157公克、改造手槍6枝、衝鋒槍1枝、子彈331發。（記者陳薏云翻攝）

新北市刑大也配合內政部警政署「全國同步掃黑行動」專案查獲各級毒品1157公克、改造手槍6枝、衝鋒槍1枝、子彈331發。（記者陳薏云翻攝）

2020-03-20 17:31:17

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市刑大也配合內政部警政署「全國同步掃黑行動」專案查獲各級毒品1157公克、改造手槍6枝、衝鋒槍1枝、子彈331發。其中新北市土城一個以21歲許姓男子為首的暴力討債集團，在土城、三峽等處犯下多起暴力犯罪案件，甚至還曾與人爆發行車糾紛時，當街將人攔下，怒嗆「黑社會臨檢啦！」，土城警分局一舉破獲，打擊不法。

據悉，隸屬於天道盟太陽會台北分會旗下的許嫌，專門吸收未成年少年成立暴力討債集團，在土城、三峽地區地區，犯下多起暴力犯罪，假藉協助被害人處理債務，實際上卻拘禁對方限制行動自由，並將對方強押上天台逼簽本票，此外，更曾與人僅爆發行車糾紛，就當街攔車怒嗆「黑社會臨檢啦！」行徑十分猖狂。

轄區土城警方報請新北地檢署檢察官褚仁傑指揮偵辦，經3個多月長期跟監蒐證，前天一舉前往板橋地區，逮捕許嫌在內的11名成員，並在住處起獲毒品吸食器、棍棒等犯罪工具。

此外，新北市刑大偵四隊、偵七隊也配合內政部警政署規劃執行109年第1次「全國同步掃黑行動」專案，共計檢肅1名治平專案目標及成員共11人到案，刑警大隊查獲涉及各級毒品1157公克、改造手槍6枝、衝鋒槍1枝、子彈331發。

新北市政府警察局表示，新冠肺炎防疫期間，執法沒有空窗期，警方持續掃蕩黑幫分子，以淨化轄區治安。

新北市刑大也配合內政部警政署「全國同步掃黑行動」專案查獲各級毒品1157公克、改造手槍6枝、衝鋒槍1枝、子彈331發。（記者陳薏云翻攝）

新北市刑大也配合內政部警政署「全國同步掃黑行動」專案查獲各級毒品1157公克、改造手槍6枝、衝鋒槍1枝、子彈331發。（記者陳薏云翻攝）

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