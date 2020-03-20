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邀妙天辦「健康講座暨品嚐火鍋」活動...網憂群聚 店家喊卡

悟覺妙天禪師原訂4月11日起將舉辦為期3個月的健康講座，結束後再邀參加者到位於新北市林口區的麻辣火鍋店用餐。（圖擷自該火鍋店臉書）

悟覺妙天禪師原訂4月11日起將舉辦為期3個月的健康講座，結束後再邀參加者到位於新北市林口區的麻辣火鍋店用餐。（圖擷自該火鍋店臉書）

2020-03-20 14:54:07

〔記者周湘芸／新北報導〕武漢肺炎疫情升溫，不少大型聚會活動取消，但傳出悟覺妙天禪師4月11日起將舉辦為期3個月的健康講座，結束後再邀參加者到位於新北市林口區的麻辣火鍋店用餐，不少網友擔心群聚感染，更發起連署盼活動取消。該火鍋店業者今天發出公告表示，為避免成為防疫破口，將暫停活動並視疫情重新安排舉辦。

該火鍋店今在臉書指出，今年初武漢肺炎確診案例逐漸湧現，原訂邀請悟覺妙天禪師舉辦「健康講座暨品嚐麻辣火鍋」活動，提供參加者增強免疫力的方法，並穩定不安的民心。但近期疫情越趨嚴峻，為使防疫工作更加周延，避免成為防疫破口，將配合政府防疫政策暫停活動。

火鍋店蔣姓行銷負責人受訪說明，該店去年9月於林口區開幕，悟覺妙天禪師當時恰巧前來用餐，並肯定餐點口味，店家便主動邀請他協助宣傳或舉辦講座，今年初原訂以「健康」為主題舉辦，不料，近期疫情擴大，報名人數逐漸減少，已決定將活動延期。

蔣姓負責人表示，該店為第1次與悟覺妙天禪師合作，店內2層樓可容納24桌座位，每桌約可坐4至6人，當初洽談內容是希望民眾參加完講座後，可到店內用餐，但針對有媒體報導是以參加講座就送火鍋券的方式，店家尚不清楚，此事件造成悟覺妙天禪師的困擾深感抱歉。

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