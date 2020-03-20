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新北寄養家庭年齡放寬 70歲寄養媽做志業

周淑蘭雖年近70歲但充滿活力和熱忱，把照顧寄養兒少當作志業在付出。（記者何玉華攝）

周淑蘭雖年近70歲但充滿活力和熱忱，把照顧寄養兒少當作志業在付出。（記者何玉華攝）

2020-03-20 13:00:55

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府去年10月底修訂兒童及少年寄養辦法，放寬寄養父母年齡65歲的限制，但每二年必須重新審查身心健康、過往照顧情形、協助照顧的資源等條件，其中在新北家扶服務的寄養媽媽周淑蘭，今年70歲，加入寄養家庭20年，照顧了23名寄養童，堪稱是寄養家庭的長青樹。

截至今年2月底，新北市共有寄養家庭215戶，照顧252名寄養兒少，家扶基金會新北市分事務所資深社工邱玟菱表示，資深寄養媽媽最大優點是經驗豐富，在帶孩子時更加得心應手，取消年齡限制是對她們的肯定和尊重，周淑蘭身兼台灣柔樂球協會副理事長推廣柔樂球運動，活力十足，將帶寄養童當成志業在做，很值得晚輩學習。

周淑蘭先生是公務員，她原本經營服飾店，2名子女成家立業後，經新北市政府社會局召募成為寄養家庭，開始照顧寄養兒少的工作。

周淑蘭帶孩子會因孩子的個性與特質而不同，以身教代替言教，曾帶一名有偷竊行為的少女，她先固定給100元零用金，用掉多少補多少，但仍戒不掉孩子的偏差行為，有次她乾脆一口氣拿了3、4萬元給少女數，試著從心理層面的滿足出發，沒想到少女數完後，心滿意足地把錢還她，還說「從來沒看過這麼多錢」，但自此，孩子也改掉了偷竊的行為。

周淑蘭說，這名少女結束安置返家後，每年母親節或她生日時，少女都會買禮物來送她，現在少女擔任超商店長，日前還特地買口罩來送她，讓她覺得很窩心。

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