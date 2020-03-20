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國內旅遊看過來！新北三芝遍布吉野櫻花海 五股「賞螢季」4月開跑

新北市五股區的「準休閒農場」4月將推出賞螢活動「螢河之花火季」。（新北市政府農業局提供）

新北市五股區的「準休閒農場」4月將推出賞螢活動「螢河之花火季」。（新北市政府農業局提供）

2020-03-20 12:58:30

〔記者周湘芸／新北報導〕3月正值櫻花盛開時節，新北市三芝區公立動物之家位處青山路郊區，現已遍布粉色吉野櫻花海，民眾攜帶毛小孩一同前往欣賞，鄰近還有淡水天元宮、北星真武寶殿、橫山木棉道及三生步道等旅遊熱點；另外，位於五股區的準休閒農場4月18日起將推出賞螢活動，民眾可接續欣賞期間限定美景。

淡水天元宮為每年櫻花季熱點，假日停車更是一位難求，鄰近的三芝區公立動物之家周邊陸續綻放山櫻花、八重櫻和吉野櫻，其中吉野櫻花形較大且顏色鮮明，現正是賞花最佳時機。同樣位於三芝的三生步道明天起至4月5日，每天晚間6點至8點燈，形成獨特的夜櫻美景，附近還有長達1.6公里的橫山木棉道，2排高聳入雲端的直挺木棉樹，形成壯觀景緻。

另外，位於新北市五股區的「準休閒農場」4月將推出賞螢活動「螢河之花火季」，園內不僅有蘭花園、瀑布、生態池生態步道、蝴蝶館、生態館及可愛動物區，還有DIY體驗區，提供彩繪盆栽、彩繪風箏、拓印環保袋、釣螯蝦及吹泡泡等活動。

園主李良祺表示，今年螢火蟲培育情況良好，共孵化10萬多隻幼蟲，4月18日至6月7日每週六、日舉辦螢火蟲生態解說及室內、室外賞螢等遊程，每人票價250元，另與麗京棧酒店合作，入住便免費送園區門票。

三芝區公立動物之家周邊陸續綻放吉野櫻美景。（新北市政府動物保護防疫處提供）

三芝區公立動物之家周邊陸續綻放吉野櫻美景。（新北市政府動物保護防疫處提供）

新北市三芝區公立動物之家位處青山路郊區，現已遍布粉色吉野櫻花海。（新北市政府動物保護防疫處提供）

新北市三芝區公立動物之家位處青山路郊區，現已遍布粉色吉野櫻花海。（新北市政府動物保護防疫處提供）

五股區的「準休閒農場」設有DIY體驗區，提供彩繪盆栽、彩繪風箏、拓印環保袋等活動。（新北市政府農業局提供）

五股區的「準休閒農場」設有DIY體驗區，提供彩繪盆栽、彩繪風箏、拓印環保袋等活動。（新北市政府農業局提供）

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