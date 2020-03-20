為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新北市

藍委指新北消防員缺防護衣 徐國勇：絕對不可能

內政部長徐國勇。（資料照）

內政部長徐國勇。（資料照）

2020-03-20 12:04:54

〔記者黃欣柏／台北報導〕國民黨立委溫玉霞今在立法院質詢指出，她近日接獲地方反映，因為消防人員不算醫事人員，病患無須告知旅遊史及症狀，導致有新北市消防員事後才知道自己處理到武漢肺炎病患，因擔心自己被感染，甚至不敢回家，此外地方也有N95口罩等防疫物資不足的問題。對此，內政部長徐國勇答詢強調「絕對不可能」，但也允諾會再去了解。

溫玉霞指出，因為消防救護人員不算是醫事人員，所以在運送病患時，患者不必告知其旅遊史、病情等，這對消防人員而言是一大危險。她近日就接獲反映，有一名新北市消防員載送一個病患，當時病患無發燒等症狀，不料沒多久，醫院就告訴該員載到武漢肺炎可疑病患，讓這位消防人員擔心自己是否被感染，甚至不敢回家。

溫玉霞也提到，目前消防救護人員的防護衣、N95口罩、手套、護目鏡等物資都不足，有消防人員向中央流行疫情指揮中心申請，指揮中心稱要找新北市政府，但新北市政府又踢皮球，讓消防人員不知如何是好。

對此，徐國勇表示，現在消防救護人員若要出勤，第一時間一定會先問清楚是什麼情況、有沒有發燒等，此外原本救護車是規定6分鐘內抵達現場，也因應疫情延燒而放寬限制。

「不可能，絕對不可能！」徐國勇強調，他昨天才剛向新北市消防局長了解這些事情，地方政府的防護衣、N95口罩等防疫物資是充足的，現階段絕對沒有問題，但他會再去了解。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高雄機場空蕩蕩！留學生趕出國 自備雨衣在機上防護
2020-03-19 13:10

高雄機場空蕩蕩！留學生趕出國 自備雨衣在機上防護
屏警示範查獲檢疫通緝犯流程 基層警：最好別碰上
2020-03-17 11:52

屏警示範查獲檢疫通緝犯流程 基層警：最好別碰上
午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品

午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品
武漢肺炎》長輩參與線上法會有困難？徐國勇：別看扁老人家
2020-03-11 09:31

武漢肺炎》長輩參與線上法會有困難？徐國勇：別看扁老人家
清明連假將至 徐國勇：鼓勵線上或分流掃墓
2020-03-09 10:25

清明連假將至 徐國勇：鼓勵線上或分流掃墓
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
新北市今日熱門
2020-03-18 06:09

傻眼！居家檢疫稱去旅館 中和里長林綺芳卻跑回家

2020-03-14 09:34

隨機殺人畫面曝光！夫妻吵架無辜路人遭殃 背後遭猛刺倒地 影片

2020-03-15 05:30

悲傷父...拚10多年得獨子 就這麼走了

2020-03-19 10:20

傳逃逸移工發燒就診 等待轉院篩檢時逃跑 警追查中

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播