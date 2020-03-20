藍委指新北消防員缺防護衣 徐國勇：絕對不可能

內政部長徐國勇。（資料照）

2020-03-20 12:04:54

〔記者黃欣柏／台北報導〕國民黨立委溫玉霞今在立法院質詢指出，她近日接獲地方反映，因為消防人員不算醫事人員，病患無須告知旅遊史及症狀，導致有新北市消防員事後才知道自己處理到武漢肺炎病患，因擔心自己被感染，甚至不敢回家，此外地方也有N95口罩等防疫物資不足的問題。對此，內政部長徐國勇答詢強調「絕對不可能」，但也允諾會再去了解。

溫玉霞指出，因為消防救護人員不算是醫事人員，所以在運送病患時，患者不必告知其旅遊史、病情等，這對消防人員而言是一大危險。她近日就接獲反映，有一名新北市消防員載送一個病患，當時病患無發燒等症狀，不料沒多久，醫院就告訴該員載到武漢肺炎可疑病患，讓這位消防人員擔心自己是否被感染，甚至不敢回家。

溫玉霞也提到，目前消防救護人員的防護衣、N95口罩、手套、護目鏡等物資都不足，有消防人員向中央流行疫情指揮中心申請，指揮中心稱要找新北市政府，但新北市政府又踢皮球，讓消防人員不知如何是好。

對此，徐國勇表示，現在消防救護人員若要出勤，第一時間一定會先問清楚是什麼情況、有沒有發燒等，此外原本救護車是規定6分鐘內抵達現場，也因應疫情延燒而放寬限制。

「不可能，絕對不可能！」徐國勇強調，他昨天才剛向新北市消防局長了解這些事情，地方政府的防護衣、N95口罩等防疫物資是充足的，現階段絕對沒有問題，但他會再去了解。

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