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雙北防疫旅館一夕爆滿 侯友宜短期以新增2千房間為目標

新北市府副秘書長劉和然（右）和衛生局長陳潤秋（左）今召開記者會宣布第26次防疫會議裁示事項。（記者周湘芸攝）

新北市府副秘書長劉和然（右）和衛生局長陳潤秋（左）今召開記者會宣布第26次防疫會議裁示事項。（記者周湘芸攝）

2020-03-20 11:20:00

〔記者周湘芸／新北報導〕武漢肺炎提升，新北市府副秘書長劉和然和衛生局長陳潤秋今召開記者會宣布第26次防疫會議裁示事項，針對昨天雙北防疫旅館一夕額滿，市長侯友宜盼短期內與業者溝通，以新增2000間房間為目標，今已新增188間可供居住；另外以有60多間業者願意以3至5折優惠提供居家檢疫者家人居住。

劉和然表示，面對居家檢疫人口不斷增加，新北防疫旅館昨天32間全數額滿，新北市府連夜與業者溝通，今再新增188間旅館房間作為防疫使用，並以獨棟、郊區和不與健康民眾混居為原則。侯友宜更表示，盼短期內能達到2000間目標，相關單位正積極與業者溝通；另外，現也與60多間業者願意合作，以3至5折優惠提供居家檢疫者有意願的家人居住。

針對侯友宜昨天緊急宣布暫停開放公有封閉型場館，劉和然補充，全市103間圖書館及分館顧及民眾借、還書需求，原則上還書作業仍正常運作，借書則採線上預約借書，並可於29區分館定點取書。

另外，針對各大賣場及超商出現物資搶購潮，劉和然表示，經濟發展局已責成倉儲物流業者、4大超商和各賣場備妥物資，讓民眾能充分購買民生用品。另也呼籲，民眾若看到商品架無商品可能是補貨空窗期，不需恐慌。

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