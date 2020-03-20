這下真的「泡湯」了 金山區5溫泉公共浴室暫停開放

基於防疫需要，新北市金山區公所暫停開放轄內的五間公共浴室，將等候疫情趨緩，市長通知再對外開放。（記者俞肇福翻攝）

2020-03-20 08:41:23

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市長侯友宜昨天宣布今天起暫停開放全市公有封閉型場館2週，後續再視疫情機動調整；基於防疫考量，新北市金山區公所針對轄內5座「社寮、金包里、南屏、磺港、豐漁」溫泉公共浴室，今天起暫停開放，磺港溫泉公共浴室戶外泡腳池則正常使用。

金山區區長陳國欽表示，武漢肺炎疫情持續升溫，金山區除自即日起暫停開放溫泉公共浴室外，也配合市府政策超前部署，暫停市民活動中心、運動休閒廣場、公所會議空間等封閉式空間借用，並請區內宮廟廟慶、銀髮俱樂部、老人共餐據點、健康講座、會員大會、公寓大廈區權會等暫緩辦理，全區齊心防疫。

區公所提醒來金山區觀光的旅客，如前往公共浴室戶外泡腳池休憩，請保持彼此間座位的距離，區公所也會定期消毒，請民眾安心。

金山區公所表示，若返國後有發燒、咳嗽等不適症狀，請主動通報或是撥打1922免付費防疫專線，並儘速就醫；若為居家檢疫或居家隔離者，於檢疫或隔離期間請勿外出及搭乘大眾運輸，以免違反傳染病防治法，違者最高將處以30萬元罰鍰。

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