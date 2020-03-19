三峽槍殺棄屍案 男嫌聲押 女嫌2萬交保

涉入槍擊命案的28歲男子洪國峰。（記者王定傳攝）

2020-03-19 21:35:31

〔記者王定傳／新北報導〕28歲男子洪國峰懷疑27歲賴姓女友劈腿，本月1日與其死黨吳上誼及洪男胞姊洪筱雯，把賴女押到新北市三峽山區談判，賴女卻慘遭槍殺棄屍；目前吳嫌已經因案在押；新北地檢署今日複訊後，以涉犯殺人重罪，且有串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見洪男；他的姊姊獲2萬元交保。

據了解，賴父因與女兒失聯，1日向苗栗警方報案協尋，因賴女與洪國峰同住在桃園市八德區，4日賴父又北上到八德警分局報案協尋，警方受理後一度找上洪男詢問賴女下落，見洪男支吾其詞似有內情，卻苦無證據查辦。

1名女子8日凌晨因積欠吳上誼上萬元，遭吳男、洪男與洪男29歲姊姊洪筱雯毆打，拘禁在吳男的住處時，意外聽到「洪的女友已被做掉了」，警方調查發現，洪男就是失蹤賴女的男友，察覺事態不對勁。

警方17日晚間找到洪筱雯曉以大義，洪女才供稱，賴女已於1日晚間被押到吳男在三峽的祖墳，當時她聽到3聲槍響。

警方據此幾乎確定賴女遇害，昨（18）日兵分二路，分頭前往苗栗拘提洪男，同時找吳男的叔叔及洪女，前往吳家三峽插角里祖墳附近找尋，在下方竹林內發現賴女遺體。

據了解，賴女遭槍殺後，屍體被推落竹林間，外套破爛不堪，上半身僅剩下骨頭，下半身還有腐肉，警方並在現場找到3個彈殼。

警方今日訊後將洪姓姊弟移送新北地檢署複訊，同時也前往看守所借訊因槍砲案在押中的吳嫌，交叉比對雙方說法，以釐清究竟是誰下手開槍；據悉，雙方互推責任，否認殺人，檢警還須蒐集證據釐清真相。

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