孕妻被撞死一屍兩命 傷心夫也走了...

吳姓男子超車沒保持安全距離，害蕭男家庭全毀，新北地院依過失致死罪，判他11個月徒刑。（資料照）

2020-03-19 19:09:22

［記者王定傳／新北報導］罹患癌症的蕭姓男子去年前往醫院就診時撿到3000元，因此載著懷孕的妻子準備前往報案，途中卻遭遇死亡車禍，妻子死亡、胎兒也死產，一屍兩命；蕭男手腳擦挫傷並無大礙，但他家庭全毀、悲傷至極，日前也已離開人世。檢方調查後起訴肇事者吳男，新北地院審理後依過失致死罪判他11個月徒刑。

檢警調查，去年6月13日上午，罹患癌症的蕭男前往台大兒童醫院就診時，在地下3樓停車場撿到3000元，他決定先返家換車，再載著妻子前往警局報案，怎料，他們行經新北市蘆洲區三民路時，卻遭遇死亡車禍。

檢警調查，開著小貨車的吳男超車沒保持安全距離，擦撞到蕭男，害蕭男及妻子摔倒。

懷有19週身孕的蕭妻，頭頸部及胸腹部受創，肺藏及脾臟挫裂傷出血，最後因出血性休克及血氣胸死亡，腹中胎兒經緊急解剖仍舊死產，一屍兩命。

蕭男左肩、左手肘、左手、左膝等部位受傷，雖無大礙，但得知妻子、胎兒死訊後，悲傷至極，更慘的是，他因忙於處理後事，忘了把錢拿去警局而被告侵占。

檢方偵辦時，蕭男表示絕無侵占之意，告訴人聽到蕭男不幸的遭遇後也說：「他應該是忘記，我希望不要處罰他，他太可憐了，我很心酸」；檢方因此還蕭男清白，處分不起訴，不過，據了解，蕭男日前也已離開人世。

車禍部分，檢方依過失致死罪起訴肇事者吳男；法官認為，他超車時未保持安全間隔，導致蕭妻死亡且腹中胎兒死產，造成無法彌補損害及家屬精神上莫大創傷，惟考量他坦承犯行、態度良好，但迄未達成和解或賠償，判刑11月。

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