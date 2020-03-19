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深澳遊隼開始孵蛋了 志工現場守護盼遊客勿驚擾

長期定居深澳的一對遊隼已經連續三年繁殖成功，今年2月也被多次記錄到一天交配八次的情形，2月底已經開始孵蛋。（圖由基隆野鳥學會提供）

長期定居深澳的一對遊隼已經連續三年繁殖成功，今年2月也被多次記錄到一天交配八次的情形，2月底已經開始孵蛋。（圖由基隆野鳥學會提供）

2020-03-19 16:20:04

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市深澳象鼻岩及酋長岩一帶，有一對一級保育類遊隼長期定居，2月底被觀察到已經開始孵蛋，新北市動物保護防疫處委請瑞芳導覽協會自3月21日起至5月31日止，每逢例假日及國定假日執行守護及導覽服務，也提醒遊客配合勿驚擾。

基隆鳥會理事長鄭暐表示，深澳這一對遊隼成鳥已經連續3年繁殖成功，今年第4年繁殖期前段也觀察到密集的交配行為，根據現場拍照的朋友表示，2月中旬後多次記錄到1天交配8次的情形，除了留下許多美麗的遊隼影像，也讓大家對今年的繁殖成功充滿信心。

基隆鳥會調查發現，今年有多個遊隼巢位更換伴侶，目前仍然在努力配對中，如果沒有意外，這些巢區可能會趕不上繁殖季，今年實際進入繁殖的對數將會減少，深澳這對遊隼夫婦也顯得更為珍貴。

動保處表示，過去曾發生過一些干擾的行為驚嚇到親鳥及幼鳥，包括遊客使用空拍機、動力飛行傘掠過巢位上方、台灣獼猴誤闖巢區等，除了在現場設置告示牌，也委請瑞芳導覽協會的志工，針對騷擾遊隼的行為人進行勸阻。

瑞芳導覽協會理事長鄭國清指出，去年在經過培訓課程及現場觀察後，志工們已經對這一對遊隼產生了深厚的情感，從交配、產卵、育雛及幼鳥離巢學飛的過程，志工們透過群組的分享，就好像看到親自撫育的小孩長大一樣，將酋長岩的遊隼家族視同一家人般的對待。

鄭國清說，今年為了讓志工們更精確地進行守護及導覽，特別請基隆鳥會在現場開設戶外成長課程，並請志工實際演練，希望能提供遊客正確的遊隼保育資訊，以及如何婉轉的勸導遊客不要有騷擾遊隼的行為。

動保處長陳淵泉說，去年深澳遊隼的守護工作非常成功，除了讓繁殖期的干擾降到最小，志工們也成功勸阻多次空拍機在巢位附近的酋長岩施放，並透過單筒望遠鏡、摺頁及現場解說看板的輔助，在70天的守護行動中，至少針對現場2500位以上遊客，進行遊隼生態習性及如何保育遊隼的解說服務，對於野生動物保育工作有莫大助益。

瑞芳導覽協會自3月21日起至5月31日止每逢例假日及國定假日，在深澳酋長岩執行遊隼守護及導覽服務，也提醒遊客配合勿驚擾。（圖由基隆野鳥學會提供）

瑞芳導覽協會自3月21日起至5月31日止每逢例假日及國定假日，在深澳酋長岩執行遊隼守護及導覽服務，也提醒遊客配合勿驚擾。（圖由基隆野鳥學會提供）

長期定居深澳的一對保育類遊隼，2月底被觀察到已經開始孵蛋。（圖由基隆野鳥學會提供）

長期定居深澳的一對保育類遊隼，2月底被觀察到已經開始孵蛋。（圖由基隆野鳥學會提供）

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