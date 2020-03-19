開幕變延期！ 新北第3處運動聚點試營運急喊卡

侯友宜今臨時取消新北第3處運動聚點開幕活動。（記者周湘芸攝）

2020-03-19 13:57:58

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市運動中心推出進化版「運動聚點」，引進運動健身業者將閒置場館打造為運動空間，位於新莊區的中港大排願景館原訂今天試營運，成為全市第3處運動聚點，但隨著疫情升溫，市長侯友宜出席活動卻臨時喊卡，宣布即日起暫停密閉場館開放，原先的開幕體驗活動更改為簡單巡視。

中港大排願景館引進運動業者「Waypoint Fitness」經營，原預計即日起至22日試營運，免費提供民眾體驗課程，侯友宜今早卻宣布所有密閉場館暫停對外開放，但疑似是決策制定太臨時，轄內不少場館表示事前不知情，面對館內員工是否無薪假、場館租借費用及運動場館月票方案等配套措施也都尚未因應，侯也說，今天下午將召集文化局、體育處等單位開會擬定明確措施。

侯友宜原訂開幕將與三鐵美女主播侯以理體驗拳擊沙包、敏捷燈運動訓練，但因活動臨時取消，僅到館內巡視一圈便離開。

營運廠商執行長羅威士表示，中港大排願景館運動聚點配合智慧城市概念，開發專屬App，從課程資訊、預約報名到繳費付款都可在手機上操作，教室內掃描課程條碼也能追蹤上課紀錄，疫情期間原先可望以實名制有效管理，但面對疫情升溫，今天臨時宣布開幕延期仍可體諒，預計2週後視疫情情況直接正式營運。

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侯友宜僅簡單巡視運動場館。（記者周湘芸攝）

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