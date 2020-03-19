人夫帶小三摩鐵床戰被活逮 判賠元配5萬

陳姓男子帶著曾姓小三上摩鐵被逮，法院判決2人賠償元配5萬元。（示意圖）

2020-03-19 13:11:05

〔記者王定傳／新北報導〕前年間，31歲已婚的陳姓男子瞞著黃姓妻子，帶27歲的曾姓小三前往摩鐵過夜，黃女從朋友口中得知此事，趕往現場「抓姦」，氣炸提出100萬元求償；新北地院法官認為2人同住一房，屬於不正常往來，侵害黃女配偶權，判決2人賠償5萬元，可上訴。

黃女向法院訴苦說，前年6月，她因不堪丈夫長期言語辱罵，跑回娘家休養，怎料，丈夫卻不斷傳訊要求離婚。

例如，陳男傳訊嗆說：「跟你離婚完，我要跟她結婚了」、「等她弄好指甲要和她去約會囉」、「你怎麼不把戶籍遷回去」、「拜託離婚」、「我現在就是要離婚我要跟別人在一起啦」、「你才肯放手？」、「我對你沒有愛了」、「我就這樣被你卡在這？」等語。

不僅如此，前年12月間，黃女從友人口中得知2人一起出遊，並入住摩鐵，隨即殺往現場「抓姦」，氣炸提出求償。

陳男堅稱並未與曾女交往，也未抓姦在床，刑事部分檢方已不起訴，不願意賠償；曾女也說2人只是朋友關係，當日與陳男相約去看聖誕樹，因為晚了才同住一房，沒有發生親密行為。

法官認為，2人同住一房屬於不正常往來，侵害黃女配偶權，至於黃女所提出的LINE對話，不足以證明2人有親密行為、同住一房或不正常交往，因此僅判賠5萬元，可上訴。

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