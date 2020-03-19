武漢肺炎》侯友宜：應禁第3級警告國家自由行、入境全面採檢

侯友宜指出，疫情瞬息萬變，傳播的速度比人的思考、應付法令的速度還快，呼籲總統必要時頒布緊急命令。（記者周湘芸攝）

2020-03-19 12:36:31

〔記者周湘芸／新北報導〕武漢肺炎疫情升溫，新北市長侯友宜昨天呼籲總統頒布緊急命令，但中央認為暫無必要，前衛生署長楊志良受訪更批評，此建議是「腦袋不清楚」。侯友宜今受訪表示，疫情傳播的速度比人的思考還快，既然第3級「警告」國家旅行團已取消，自由行和沒有必要的旅遊也應全面禁止，且入境者也應在機場全面篩檢和居家檢疫，希望總統站出來說話。

侯友宜表示，謝謝中央宣布限制外國人入境，因為境外若有大量疑似個案移入，境內很難管控。但昨天的3項建議中，中央還有一半以上尚未同意，在此呼籲若無特殊狀況，應全面禁止國人到第3級警告國家，既然旅行團都取消，那自由行和一些沒有必要的旅遊也應該全面禁止，希望中央要做就做到位。

另外，針對回溯3月5日至14日間從歐洲27國、埃及、土耳其、杜拜返國的1.6萬人，全面進行居家檢疫，侯友宜也說，這段時間從第3級警告國家返台的國人，都應全面進行篩檢和居家檢疫，且未來也應在入境第1關就全面篩檢和居家檢疫，希望這些建議能在30天內落實。

侯友宜表示，回溯從歐洲27國、埃及、土耳其、杜拜返國的1.6萬人，新北市至少占了3、4千人，且返台都已生活一段時間，中央應更嚴格管控。

侯友宜指出，疫情瞬息萬變，傳播的速度比人的思考、應付法令的速度還快，在「傳染病防治法」不足以因應的情況下，呼籲這2週的關鍵時刻，總統要站出來說話，必要時頒布緊急命令，保障國人健康一刻都不能等。

另外，被問到近期不少人從歐洲返國，雙北及桃園的居家檢疫是否應付得來？侯友宜表示，他和台北市長柯文哲的聯繫管道都很暢通，2市會聯合作戰，隨時做彈性調整，若防疫旅館滿了，還有另一套的做法，之後會請副秘書長對外報告，希望大家不要太擔憂。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法