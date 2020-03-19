回溯篩檢3/5入境者 新北居家檢疫增1300餘人

新北市板橋區公所在中央宣布回溯篩檢自歐洲入境者後，立即召開防疫追蹤系統教育訓練因應，幾乎全員投入。（圖由板橋區公所提供）

2020-03-19 11:50:35

〔記者何玉華／新北報導〕武漢肺炎疫情在歐美國家蔓延，台灣境外移入的案例也攀升，中央流行疫情指揮中心18日宣布擴大回溯篩檢3月5日到14日期間從歐洲入境的旅客，新北市第一天總計就接到1300多件自主通報量，民政局長柯慶忠表示，2月初居家檢疫最高峰約4700多件，這次預計會再有另一波高峰，各公所都嚴陣以待。

原本從歐洲入境台灣，只需要自主健康管理量體溫、戴口罩、勤洗手，中央疫情指揮中心昨天宣布回溯到3月5日入境者，都要居家檢疫14天（入境日加15天）。

柯慶忠表示，需居家檢疫對象原在機場就會發給居家檢疫通知，回溯納入的主通報居家檢疫者，要盡速向居住所在地之鄉鎮市區公所，提供個人資料，由公所補開立居家檢疫通知書，或撥打各縣市1999專線通報，由公所民政人員進行居家檢疫健康關懷。

柯慶忠說，新北市居家檢疫服務量最高峰是2月初約4700人，在回溯篩檢之前的服務量為1889人，第一天自主通報量為1300，目前已超過3000多人，後續將會再增加，將再有一波高峰，公所人員都已做好準備。

板橋區公所也在第一時間動員全公所約5、60人進行防疫教育訓練，區長林耀長說，因應大量增加的自主簡易通報，必須及早準備，板橋第一天新增通報310人，加上原先約200人，居家檢疫人數超過500人，都優先由公所人員提供關懷，必要時再請志工協助。

另外，公所新增加開立居家檢疫通知書的作業，公所已採用各種通訊軟體的電子化作業，在關懷居家檢疫者的同時，也能避免直接接觸，保護公所人員的健康安全。

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