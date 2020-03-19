三峽槍擊棄屍案 女嫌移送地檢署不發一語

洪男胞姊洪筱雯。（記者王定傳攝）

2020-03-19 10:28:07

〔記者王定傳／新北報導〕28歲男子洪國峰疑似懷疑27歲賴姓女友劈腿，本月1日與其死黨吳上誼及洪男胞姊洪筱雯，把賴女押到新北市三峽山區談判，賴女因此慘遭槍殺棄屍；警方今日複訊後，先將洪男胞姊洪筱雯移送新北地檢署複訊，面對記者詢問，洪女不斷遮掩、不發一語。

據了解，賴父因與女兒失聯，1日向苗栗警方報案協尋，因賴女與洪國峰同住在桃園市八德區，賴父4日又北上到八德警分局報案協尋，警方受理後一度找上洪男詢問賴女下落，洪男支吾其詞似有內情，卻苦無證據查辦。

1名女子8日凌晨因積欠吳上誼上萬元，遭吳男、洪男與29歲洪姊洪筱雯毆打而拘禁在吳的住處時，意外聽到「洪的女友已被做掉了」，警方調查發現洪男就是失蹤賴女的男友，連日追查賴女下落。

警方前晚找到洪筱雯曉以大義，洪女才說出賴女已於1日晚間被押到吳男在三峽的祖墳，當時她聽到3聲槍響。

警方據此幾乎確定賴女已遇害，昨天上午兵分二路，分頭前往苗栗拘提洪男，同時找到吳男的叔叔及洪女，前往吳家三峽插角里祖墳附近找尋，在下方竹林內發現賴女遺體。

據了解，賴女被開3槍死亡後，屍體遭推落竹林間，其外套破爛不堪，上半身僅剩下骨頭，下半身則還有腐肉，警方並在現場找到3個彈殼；據悉，洪男姊弟將殺人罪責都推給因槍砲案在押的吳上誼，檢警還須持續蒐集證據並借訊吳上誼，以釐清實際案發過程。

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