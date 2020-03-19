情殺悲劇多有暴力前例 新北家防再籲「暴力零容忍」

新北市家防中心運用志工深入社區宣導反家暴，一起呼籲「暴力零容忍」。（記者何玉華攝）

2020-03-19 10:15:55

〔記者何玉華／新北報導〕新北市三峽山區昨發現女子與男友談判後被殺棄屍，日前也有因夫妻吵架，先生竟持刀隨機殺人的街頭意外，兩起事件都引起高度關注，新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺說，追溯起來，這些悲劇幾乎都有暴力的前例，但受「能忍則忍」、「相欠債」等觀念影響，受暴者壓抑隱忍，而成了無法挽回的結局，她呼籲「暴力零容忍」，盡早通報。

根據新北市家防中心統計，108年度婚姻暴力通報案件數為1萬1332件，其中女性受害人占9651件（85.17％）、男性受害人1681件（14.83％），受暴女性幾乎是男性的6倍。

許芝綺表示，傳統觀念認為「夫妻之間是相欠債」、「嫁了人就像潑出去的水」，甚至娘家父母會擔心女兒離婚，會招來閒言閒語，間接形成受暴婦女隱忍的因子；甚至有些婦女會以孩子為考量，或期待對方能改變，以致在婚暴過程中一再的容忍，平均要受暴7次，才會真正覺醒求援。

許芝綺表示，一名太太剛結婚時與公婆同住，公婆還能約制先生的衝動行為，但隨著孩子陸續出生，住家空間不足，夫妻倆帶著3個孩子在外租屋，兩人經常為了經濟和生活細節爭吵，太太為了維繫家庭，多半隱忍，並期待先生改變。可惜，喝酒的先生情況沒有變好，進而酒後懷疑太太在外結交異性，持刀威脅；女方至此徹底醒悟，在同事協助下撥打113保護專線，經由社工協助入住庇護所。

還有一個個案是男女雙方奉子成婚後，女方謹記阿嬤叮嚀「妻以夫為貴」、「家和萬事興」，夫妻一起在夫家開設的物流公司幫忙，沒想到女方因教育程度低被夫家嫌棄，進而發生裂痕，最後也因男方懷疑女方外遇，在忌妒心作祟下，提著汽油桶往女方身上潑灑縱火，女方為了保護孩子，全身遭到百分之30的燒燙傷，才在娘家出面向外求援，社工得知後介入協助處理。

許芝綺說，現代觀念應該建立彼此尊重和「暴力零容忍」，不管男女在面對婚姻暴力時應該勇於求助；倘若社區民眾獲悉有家暴，也希望發揮「雞婆」精神，主動協助通報，撥打113專線，若遇有緊急狀況，可立即撥打110報警，以避免憾事發生。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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