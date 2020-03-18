率團遊歐被罵翻 爭議里長再被爆竟是這種人

2020-03-18 18:00:00

〔記者陳怡君／新北報導〕防疫期間「揪團遊歐」的中和里長林綺芳爭議不斷，今（18日）又被爆出擔任里長期間的「顧人怨黑歷史」。前國民黨黨員、草協聯盟發起人李正皓透露，該名女里長除了未盡責替選民服務協調，還用瘋狂檢舉開單的方式逼退傳統市場小販，在選區行事作風頗受爭議；里長依法維護社區秩序卻淪眾矢之的，轄區中和派出所警方也委婉回應，「可能是因為她平時（跟民眾）相處沒有很好吧」。

委屈哭訴「不知道自己做錯什麼」的中和瓦磘里里長林綺芳，連日爆出爭議事件，先是被尾隨媒體踢爆返台後未直接前往檢疫旅館隔離，又被曾經同黨的李正皓重話開嗆，直指是「唯一能做到天怒人怨的里長！」

影片中，知情人士對這名女里長的過往事蹟爆料連連。李正皓表示，福和市場的攤商向他陳情，曾連續多天被警察開單，最高曾一天被開近50張紅單，但卻不見里長來關心或試圖協調，他再追查後發現原來幕後的檢舉人竟然就是當地里長。李正皓不客氣痛批：「一個連自己里民都欺負的人，又怎麼可能顧慮到全民或里民的防疫？」

本報實際求證向攤商開出罰單的中和派出所，所長蕭明宏表示，警方依規不能透露檢舉人，但也透露該區「確實有不少檢舉達人」、這些紅單也並非只有一個人檢舉，警方依法行政取締違法攤商也是職責所在。至於談到為何里長會淪為民眾箭靶，警方委婉回應「可能是她相處沒有很好」。

而針對開單爭議事件，林綺芳本人與瓦磘里辦公室至截稿前均無回應。

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