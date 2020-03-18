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侯友宜曾令取消大型宗教活動 新北「八庄大道公遶境」如期舉辦惹議

「淡水三芝九庄輪祀保生大帝（八庄大道公）」遶境活動由9個庄輪流舉辦。（記者陳心瑜翻攝）

「淡水三芝九庄輪祀保生大帝（八庄大道公）」遶境活動由9個庄輪流舉辦。（記者陳心瑜翻攝）

2020-03-18 14:39:36

〔記者陳心瑜／新北報導〕武漢肺炎疫情嚴峻，各地大型宗教活動停辦，新北市長侯友宜上月也下令「停辦或延辦大型宗教活動」，不過，4月8日的「淡水三芝九庄輪祀保生大帝（八庄大道公）」遶境活動將如期舉辦，將有上千信眾參加，引起民眾擔憂。民眾投訴指出，侯友宜曾經要求停辦大型宗教活動，甚至批大甲鎮瀾宮繞境「不適宜」，希望市府能貫徹防疫作為。

新北市政府民政局宗教禮俗科長賴小萍坦言，由於疫情升溫，曾建議停辦，但主辦單位認為保生大帝保佑人民健康、能驅逐瘟疫，能為地方祈福，不願停辦，但願意縮減規模、加強防疫作為。

「淡水三芝九庄輪祀保生大帝（八庄大道公）」從清代流傳至今，為新北市定無形文化資產，由於保生大帝沒有建廟，而是由淡水、三芝九個「庄」輪祀，地方於保生大帝聖誕農曆3月15日（國曆4月7日）前後舉辦遶境、慶典，保生大帝也於此時「搬家」至該年輪祀的街庄爐主家。

投訴民眾指出，慶典有陣頭、遶境以及平安宴等大型群聚，而今年爐主的「淡水街庄」共有23個里，卻不顧疫情，執意舉辦，擔心大型群聚成防疫漏洞，得不償失。

淡水區長巫宗仁表示，已多次和淡水街庄共23個里召開迎駕會議，由於各庄都是9年輪到一次，因此里長們不同意取消，市府會盡力與地方協調，將規模縮減到最小，也會提供消毒液等防疫物資。

淡水三芝九庄輪祀保生大帝文化協會總幹陳崇煌說，保生大帝輪祀制度已經約一個半世紀，不能中斷，當年有凝聚同籍鄉親力量、農家答謝神明的意味，一定要讓香路綿延並為地方祈福，會加強防疫宣導措施，如期舉辦。

陳崇煌表示，除了量體溫、消毒，高風險的千人共食、共餐活動也會取消，改為領便當，而邀請的陣頭也都是在地人，將風險降到最低，落實管控。

每年大道公輪祀，從農曆3月15日保生大帝誕辰慶典前後，從14日開始就是附近村莊的神豬大賽，將最大隻的神豬先行宰殺酬神，接著，農曆15日也會有各家各戶的神豬一起參與比賽，連著幾天每日都會有酬神的歌仔戲、布袋戲演出，17日九年一輪的奉祀活動，會有新爐主產生，由新爐主迎奉大道公落馬安座，然18日擲筊產生下屆爐主。

投訴民眾擔心遶境活動成防疫漏洞。（讀者提供）

投訴民眾擔心遶境活動成防疫漏洞。（讀者提供）

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